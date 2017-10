CNAS a aprobat deja 49 de dosare pentru tratamentul cu molecule noi

Numai in primele doua saptamani ale lunii iulie, au fost aprobate 49 de dosare pentru tratamentul cu molecule noi, conform unui comunicat al CNAS."Odata cu publicarea HG nr. 389/2014 privind introducerea a 17 molecule noi in lista medicamentelor compensate, CNAS a luat masurile necesare aplicarii acesteia precum si a celorlaltor acte normative subsecvente", se mai arata in comunicat.Astfel, au fost intocmite, la nivelul CNAS, comisii de experti necesare aprobarii terapiilor cu aceste molecule, iar casele judetene de asigurari de sanatate au fost informate despre necesitatea transmiterii imediate a dosarelor depuse de pacienti in vederea aprobarii noilor terapii.