CMR: Medicul nu este functionar public

Colegiul Medicilor din Romania cere Parlamentului redarea statutului real al profesiei de medic, precizand ca una din cauzele majore pentru care medicii aleg sa profeseze in alta tara este ca in Romania se confunda activitatea medicala cu cea a unui functionar.CMR atrage atentia ca este specificat in toate Codurile Deontologice ca relatia dintre medic si pacient este mai importanta decat interesele publice, scrie formaremedicala.ro.