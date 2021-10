Clinica M&M Dental Team, locul unde problemele de masticaţie îşi găsesc rezolvarea

În cazul pacienţilor care prezintă distrucţii coronare importante, datorate proceselor carioase, traumelor sau accidentelor, procesul masticator este afectat în mod negativ. Distrucţia coronară constă în lipsa unor suprafete ale dinţilor, determinând o micşorare a suprafeţei pe care se realiza triturarea alimentelor, dezechilibru ocluzal, margini anfractuoase, tăioase şi chiar durere atât în timpul masticaţiei, cât şi după.Atunci când masticaţia este afectată, bolul alimentar este mai greu de digerat de către stomac, determinând apariţia tulburărilor gastro-intestinale (gastrită, ulcer, etc.) În mod evident, estetica este afectată în mod negativ datorită acestor lipsuri de substanţă dură dentară (smalţ, dentină), proceselor carioase, prin prisma modificărilor de culoare ale dinţilor, de la brun, brun închis până la negru. Potrivit dr. Cristian Mina, de la Clinica M&M Dental Team din Constanţa, pentru rezolvarea acestor probleme, se poate apela la lucrările protetice, cum ar fi coroanele dentare realizate din zirconiu, ceramică presată sau metalo-ceramice.Tratamentul constă în îndepărtarea structurilor dentare afectate (procese carioase, smalţ subţire, subminat, etc), prepararea dinţilor, şlefuirea acestora astfel încât, bonturile rezultate să asigure un suport pentru viitoarea lucrare protetică. Pasul doi este amprentarea dinţilor de pe arcadă şi realizarea lucrării în cadrul laboratorului de tehnică dentară. După finalizarea coroanelor, acestea vor fi cimentate cu ajutorul unor soluţii speciale, pe bonturile preparate anterior. Avantajelele coroanelor sunt restabilirea masticaţiei, esteticii şi fonaţiei (atunci când sunt implicaţi dinţii frontali). Când distrucţia dinţilor frontali este mare şi necesită o reconstituire amplă, coroana reprezintă opţiunea de tratament cea mai sigură. Materialele din care sunt făcute aceste coroane trebuie să aibă o anumită grosime pentru a conferi rezistenţă, impunând deci şi preparaţia protetică a dintelui, adică pregătirea bontului în vederea ataşării coroanei pe suprafaţa lui.„În cazul coroanelor metalo- ceramice este necesar un sacrificiu dentar mai mare pentru a avea un spaţiu suficient atât pentru scheletul de metal al coroanei, cât şi pentru aplicarea ceramicii peste acesta. Avantajul acestor coroane este costul redus. Coroanele de zirconiu reprezintă răspunsul şi, totodată, rezolvarea mai multor cerinţe atât din partea pacientului, cât şi din partea medicului. Avantajele tratamentului leziunilor dentare în zona frontală prin realizarea unor coroane din zirconiu sunt următoarele: nu necesită o preparaţie amplă, estetica este impecabilă. Astfel, comparativ cu coroanele metalo-ceramice acestea sunt translucide (trece lumina prin ele). În plus, sunt foarte exacte, fiind făcute de sisteme speciale computerizate, rezultând astfel o marjă de eroare mult diminuată”, a explicat medicul. Totodată, acestea au stabilitate şi rezistenţă în timp fiind, în anumite situaţii, mai indicate coroanele de zirconiu decât cele de metal-ceramică. În funcţie de etiologie, de amploarea distrucţiei coronare, precum şi de alţi factori asociaţi (vârsta sau sexul pacientului, ocupaţia, cerinţele privind fizionomia, factori socio-economici), leziunile dentare din zona frontală prezintă numeroase particularităţi atât referitoare la implicaţiile funcţionale şi fizionomice, cât şi alegerea unei anumite opţiuni terapeutice.