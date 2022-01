Citricele contribuie la creșterea numărului de trombocite

Aveți probleme cu trombocitele? În acest caz, trebuie să știți că unele alimente, cum ar fi spanacul și sfecla, pot ajuta la creșterea acestora. Înainte de a trece, însă, la schimbarea dietei, este indicat să consultați un medic. Medicii afirmă că cele mai bune alimente pentru creșterea trombocitelor sunt de origine vegetală. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu este necesar să consumați alimente de origine animală pentru a vă îmbunătăți sănătatea și pentru a scurta perioada de recuperare. Ca urmare, ideal ar fi să le includeți într-o dietă echilibrată, pentru a oferi organismului tot ce are nevoie. Ce sunt trombocitele? Ele sunt, de fapt, niște celule mici care se formează în măduva osoasă și circulă în sânge. Cercetătorii susțin că rolul lor este de a forma cheaguri, pentru a vindeca rănile și pentru a preveni pierderea excesivă de sânge atunci când apar leziuni. În interior, au mici saci numiți granule, care eliberează substanțe chimice ce atrag alte trombocite la locul leziunii pentru a forma ceea ce este cunoscut sub numele de dop de trombocite. Deci, se înțelege că trombocitele sunt celule care joacă un rol cheie în controlul sângerării. Prin urmare, existența lor este vitală pentru toți oamenii. Pentru a crește numărul de trombocite din sânge, este esențial să aveți o dietă echilibrată, care oferă organismului toți nutrienții de care are atât de mare nevoie. Pe scurt, nu trebuie să lipsească din regim legumele și fructele, deoarece pe lângă faptul că sunt delicioase, sunt surse de diverse vitamine și minerale. Cele mai importante sunt, însă, citricele, care oferă un aport considerabil de vitamina C, un nutrient esențial care crește numărul de trombocite.