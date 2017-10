Circa 330.000 de ouă importate din Polonia și distribuite în mai multe județe, au fost retrase de pe piață

Sâmbătă, 31 Decembrie 2016

Aproximativ 330.000 de oua cu salmonella, provenite din Polonia si distribuite din Caras-Severin catre Timis, Sibiu, Hunedoara, Arges si Prahova, au fost retrase de pe piata, a declarat sambata, la Vaslui, vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Mihai Ponea, citat de Agerpres."Avem o alerta in Romania, a fost emis buletin de analiza cu salmonella tifimurium, fapt pentru care s-a initiat alerta si de ieri au fost retrase 330.000 de oua provenite din Polonia. De ieri pana azi, colegi din sase judete din Romania sunt in teritoriu si intocmesc documente. Au pus sub sechestru aceste oua, urmand ca ele sa fie dirijate la neutralizare. Aceste oua au fost distribuite din Caras-Severin catre Timis, Sibiu, Hunedoara, Arges si Prahova. In aproximativ 24 de ore, datorita noului sistem rapid de alerta, am reusit cu colegii mei, dat fiind faptul ca e Anul Nou, sa retragem intreaga cantitate de oua de la raft", a precizat Mihai Ponea.El a subliniat ca ouale nu au ajuns la consumatori.Potrivit lui Ponea, salmonella tifimurium este foarte periculoasa, putand produce toxiinfectii alimentare grave, care la copii si varstnici ar putea provoca decesul."Luna trecuta au fost trei decese in Croatia, tot de la oua provenite de la o ferma din Polonia, fapt pentru care ne-am alertat si in mai putin de 10 ore au fost retrase toate ouale de pe piata din Romania", a afirmat Mihai Ponea.