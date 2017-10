Ciocolata neagră - „medicament“ pentru bolile ficatului

Ştire online publicată Miercuri, 21 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ciocolata neagră are capacitatea de a limita creșterea presiunii sangvine în cavitatea abdominală, un fenomen ce se produce de regulă după fiecare masă și duce, în cazul pacienților suferinzi de ciroză, la spargerea vaselor de sânge - au arătat oamenii de știință spanioli, la European Association for the study of the liver. Oamenii de știință consideră că flavonoizii, substanțe antioxidante din ciocolată, reprezintă motivul pentru care ciocolata este benefică pentru reglarea presiunii sangvine, deoarece ajută membranele celulelor din pereții vaselor de sânge să se relaxeze și să devină mai flexibile. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 21 de pacienți care sufereau de afecțiuni hepatice, în fază terminală. Bolnavii care au primit porții zilnice de ciocolată neagră, conținând 85% cacao, au prezentat o presiune sangvină considerabil mai mică la nivelul ficatului, comparativ cu voluntarii care au primit porții zilnice de ciocolată albă.