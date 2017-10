Cine vine în sprijinul bolnavilor de cancer

Asociația M.A.M.E. va lansa proiectul „Prioritate pentru Sănătate”, pentru sprijinirea copiilor și tinerilor cu probleme grave de sănătate din România. Prin acest proiect, vor fi oferite servicii de consiliere medicală, psihologică și juridică, informare și îndrumare către clinici din străinătate, contactarea și menținerea legăturilor cu centrele medicale din afara țării pentru bolnavii care nu pot beneficia de tratament sau intervenții chirurgicale în România. În plus, Asociația M.A.M.E. va oferi consultanță pentru realizarea campaniilor de strângere de fonduri necesare pentru operațiile care se efectuează în afara țării, precum și sprijin pentru accesarea formularului S2 (E112) pentru acoperirea costurilor medicale de către Casa Naționala de Asigurări de Sănătate.„Confruntându-mă personal cu o boală gravă și având experiența celor aproape șase ani de voluntariat în cadrul Asociației M.A.M.E., am ajuns la concluzia că, pentru a facilita vindecarea în cazul unui bolnav de cancer, nu este suficient să îi fie asigurate doar serviciile medicale, ci este extrem de important să îi fie tratate și problemele de natură emoțională, socială și materială pe care le creează specificul acestei boli. Tocmai de aceea, am lansat proiectul «Prioritate pentru Sănătate» prin intermediul căruia vom fi alături de bolnavii de cancer”, a declarat Maria Culescu, președinte fondator al Asociației M.A.M.E.Tot în cadrul proiectului, va fi concepută o hartă a serviciilor medicale de stat și private, din țară și străinătate, a serviciilor psihologice și sociale și a altor servicii adresate persoanelor diagnosticate cu cancer. Harta va fi disponibilă pe site-ul www.asociatiamame.com și va facilita accesul utilizatorilor la informații privind spitale, clinici, centre și alte organizații dedicate acestei patologii.