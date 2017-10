Cine sunt pacienţii care au rămas fără medicamente compensate

Cine sunt pacienții care au rămas fără medicamente compensate

Deși, încă de anul trecut, au primit promisiunea că vor avea acces la o nouă serie de medicamente compensate, bolnavii de scleroză multiplă din Constanța sunt încă pe lista de așteptare. În lipsa compensărilor, ei scot din buzunar și câte 2.000 de lei pentru tratament.50 dintre cei 200 de bolnavi de scleroză multiplă din Constanța sunt prinși într-o situație extrem de dificilă, deși boala evoluează cu fiecare zi, iar viața lor depinde de tratament. Pentru a beneficia de medicamentele de care sunt dependenți, ei trebuie să ajungă la unul dintre cele 10 centre din țară, în lipsa unuia din oraș. „Situația este din ce în ce mai dificilă, pentru că, în Constanța, nu suntem în evidențele niciunui spital sau medic. Pentru a putea beneficia de tratament, suntem nevoiți să mergem la București, Cluj, Iași sau Târgu-Mureș sau la celelalte centre din țară. Și problemele noastre nu se opresc aici: de peste 1.700 de zile așteptăm să putem beneficia de noile medicamente care ar fi trebuit introduse deja în rețetele farmaceutice. Nu știm cum pare pentru alții, dar pentru noi este o situație disperată! Poate că cei care fac legile și toate listele nesfârșite de așteptare ar putea înțelege prin ce trecem doar dacă ar suferi de această boală!”, a declarat Ion Dorian, președintele Asociației de Scleroză Multiplă Constanța.„Am avut momente când «biroul» meu era o servietă și un telefon. Doar așa puteam afla cine mai trăiește și cine nu, dintre colegii mei de suferință”, spune Ion Dorian. Președintele asociației din 1992 spune că a uitat numărul scrisorilor adresate către autorități pentru a schimba situația, dar nu a uitat câți s-au pierdut din cauza bolii. „Ne-am întâlnit pe la tot felul de evenimente și am încercat să demarăm tot felul de campanii de conștientizare, însă este foarte greu să îți continui viața având o pensie de handicap de doar 30 de lei. Ba chiar sunt bolnavi care au fost trecuți de la gradul I la III de boală, pentru că au reușit să se angajeze. Nu avem un sediu de ani de zile!”, mai spune acesta.În condițiile în care un bolnav de scleroză multiplă are zile în care nici nu se poate ridica din pat, nu există nicio lege prin care să poată beneficia de îngrijire la domiciliu. „E ciudat și revoltător cum, numai anul trecut, au fost descoperite alte 200 de noi cazuri, însă nimeni nu face niciun efort pentru a îmbunătăți situația. Ca un barometru al bolii, ne aflăm pe locul 20 din 23 în Europa, în ce privește îngrijirile medicale. Ce să mai vorbim de îngrijiri la domiciliu! Nu ne rămâne decât să ne luptăm fiecare pentru ziua de mâine, de unii singuri!”Cel mai tânăr constănțean care suferă de scleroză multiplă are doar 23 de ani și este unul dintre cei care încearcă să își prelungească viața cu un tratament revoluționar pe care însă nu îl găsește la farmacie, ci îl achiziționează de la o asociație din Germania și care este încă la stadiul de studiu.