Cine sunt cei „Zece Oameni de Valoare“ ai Constanţei

Cine sunt cei „Zece Oameni de Valoare“ ai Constanței

Asociația Clubul Isis și Spitalul Isis, în calitate de organizatori ai Galei „Zece Oameni de Valoare pentru Constanța”, au dat startul campaniei de propuneri a oamenilor de valoare pentru ediția a V-a. Propunerile pot fi făcute, până pe 30 decembrie, pe www.oamenidevaloare.ro, urmând ca, în perioada 5 ianuarie - 1 martie 2015, să fie votate personalitățile propuse. „Demonstrează că societatea are valori, susține-ți preferatul și propune-l ca om de valoare pentru orașul tău!”, este îndemnul organizatorilor. Pentru a face propunerea pentru această gală, cei interesați sunt invitați să acceseze www.oamenide valoare.ro și să-și exprime opinia pentru oricare dintre cele zece domenii de activitate: medicină, academic, dezvoltarea societății, admi-nistrație, politică, lumea afacerilor, cultură și artă, sport, muzică și divertisment, mass-media. „Întrucât reconstrucția morală continuă, ne dorim să îmbogățim familia oamenilor de valoare an de an. Astfel, personalitățile câștigătoare la edițiile anterioare nu vor mai putea fi propuse la această ediție. Acestea beneficiază deja de recunoașterea și susținerea noastră, rămân ade-vărate valori în sufletul nostru, ne bucurăm de realizările continue ale acestora și le oferim recunoștința noastră. Avem nevoie să știm că există exemple de urmat, oameni care au excelat prin calitățile lor profesionale, puse în slujba societății. Fără contribuția fiecăruia dintre noi, viața socială, economică și culturală a orașului nostru este supusă hazardului, fiind pasibilă de regres. Îi așteptăm pe constănțeni și nu numai să ne fie alături și la această ediție”, au precizat organizatorii.