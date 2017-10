Cine şi de ce l-a demis pe doctorul Aurelian Ivaşcu

Cine și de ce l-a demis pe doctorul Aurelian Ivașcu

Ministrul Sănătății,, a semnat, la începutul acestei săptămâni, ordinul prin care l-a demis pe dr. Aurelian Ivașcu de la conducerea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (Efosan) Eforie Nord. Decizia este motivată de rezulta-tele controlului efectuat, în ultimele zile ale lui august, de o comisie trimisă de ministerul de resort, ca răspuns la o serie de reclamații privind activitatea medicului. În urma verificărilor, medicului i s-au imputat deficiențe în management.Dr. Aurelian Ivașcu a declarat pentru "Cuget Liber" că reclamațiile care vizează activitatea sa sunt nejustificate, iar raportul încheiat de membrii comisiei de control poate fi catalogat "un abuz". "Am primit ordinul de demitere în această dimineață (n.r. ieri, 27 septembrie). Cred că a fost un abuz din partea celui care a semnat raportul și căruia ministrul i-a dat crezare. Activitatea mea în spital se încadrează în parametri corespunzători, iar indicatorii o demonstrează. Însă raportul de control îmi aduce niște acuzații nefondate", a afirmat doctorul. În primul rând, specialistul a atras atenția asupra duratei controlului. "Se menționează că verificările au fost realizate în perioada 30 - 31 august. Inspectorii au fost în spital doar pe 30 august, jumătate de zi și s-au edificat asupra a ceea ce se întâmplă în această unitate", ne-a spus dr. Ivașcu. Cât privește "deficiențele de management" depistate, acestea sunt: lipsa ghidurilor de diagnostic și tratament, neîntrunirea lunară a Consiliului medical, atribuirea unui teren din proprietatea spitalului pentru o bază sportivă. Medicul susține, însă, că poate demonta fiecare punct acuzator, cu acte."Se menționează că spitalul nu are ghiduri de diagnostic și tratament. Nu numai că avem ghiduri personalizate, dar o echipă de șase medici din cadrul spitalului a colaborat la realizarea ghidurilor la nivel național. Referitor la acuzațiile privind neîntrunirea Consiliului Medical, trebuie să subliniez că Legea 95/2006 stipulează componen-ța și atribuțiile acestui organism, dar nu și frecvența întrunirilor! Consiliul Medical, din care fac parte toți șefii de secții, s-a întrunit ori de câte ori a fost cazul", a declarat dr. Aurelian Ivașcu. În ceea ce privește acuzațiile că ar fi înstrăinat un teren amplasat în vecinătatea Ambulatoriului 1, specialistul a explicat: "Sunt acuzat că aș fi permis atribuirea unui teren pentru realizarea unei baze sportive, teren ce aparținea spitalului. De fapt, terenul cu pricina aparține primăriei".În consecință, medicul este decis să se adreseze instanței de judecată. "Bineînțeles, voi contesta în instanță decizia de demitere și voi argumenta cu acte. Nu se poate spune că nu există ghiduri de diagnostic și tratament, când le-am pus pe masă, în fața lor. Apoi, toți indicatorii sunt buni. Eu mi-am văzut de treabă, am avansat foarte mult cu documentele pentru accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea spitalului, am realizat cadastrul pentru părțile cuprinse în proiect. În plus, am obținut încadrarea spitalului în categoria de competențe II M, o categorie fruntașă", a argumentat specialistul.Odată cu ordinul de demitere, Ministerul Sănătății a transmis și un ordin prin care în funcția de manager este numită, interimar, Elena Mărgărit. Reamintim că Spitalul de Recuperare se numără printre unitățile ce urmează să fie comasate cu alte instituții. Astfel, spitalul din Eforie Nord urmează să devină secție exterioară a Institului de Balneoclimatologie București. De altfel, voci din sistemul sanitar constănțean susțin că măsura demiterii ar fi, de fapt, premergătoare hotărârii de desființare a spitalului.