Cine şi cum va mai putea intra în Spitalul Judeţean

Tichie de margaritar

Sistemul era bun si asa daca se respecta! Acum spaga va fi strict directionata. Mai bine ar investi banii in igienizare. Iar daca vine cineva in spital (chiar si cu o punga de medicamente "goala"- dar nu cred ca este cazul la cat de dotat este spitalul!!) nu vine de placere!! Nu sunt de acord cu ambulantii care intra si vand chiar celor care nu ar trebui sa-i lase sa intre. Apropo: se pun camere de lut vederi si in cabinetele medicilor si in saloane? In saloane ar fi utile fiindca oricum nu sunt atatea asistente care sa supravegheze pacientii.