Cine se mai ocupă de sănătatea noastră mintală

La nivelul Uniunii Europene, în 2015, erau aproximativ 90.000 de psihiatri, iar cel mai scăzut număr de astfel de specialiști per locuitor se înregistra în Bulgaria, Polonia, Malta, Spania, România, Cipru, Portugalia, Slovenia și Cehia, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).În 2015, majoritatea psihiatrilor din UE își desfășurau activitatea în Germania (18.200 psihiatri, sau 21% din totalul UE), Franța (15.200 psihiatri, 17%), Marea Britanie (11.800 psihiatri, 14%) și Italia (10.800 psihiatri, 12%).Cel mai mare număr de psihiatri per locuitor în 2015 era în Finlanda, Suedia, Olanda și Franța.Opt state UE au înregistrat peste 200 de psihiatri la un milion de locuitori: Finlanda (236 de psihiatri la un milion de locuitori), Suedia (232) Olanda (230), Franța (228), Lituania și Luxemburg (ambele cu 225), Germania (223) și Grecia (219).La polul opus, nouă țări membre aveau mai puțin de 150 de psihiatri la un milion de locuitori. Cel mai redus nivel se înregistra în 2015, în Bulgaria (76 de psihiatri la un milion de locuitori), Polonia (90), Malta (95), Spania și România (ambele cu 106), Cipru (112), Portugalia (120), Slovenia (128) și Cehia (146).Datele Eurostat au fost publicate cu prilejul marcării Zilei mondiale a sănătății mintale, in 10 octombrie.Sursa: Agerpres