Cine îl educă pe copil, mama sau bunica? "Nu e bine să faci aşa", "E ruşine!"

Cine îl educă pe copil, mama sau bunica? "Nu e bine să faci așa", "E rușine!"

Multe mămici se confruntă cu discuții în familie, când vine vorba de educația celui mic. Bunicile sunt cele care intervin foarte des, deoarece spun că au mai multă experiență și că ele deja au trecut prin asta. Ce fac mamele când sunt puse în această situație, pentru că de multe ori, părerile bunicilor sunt învechite sau pur și simplu sunt în contradicție cu cele ale părinților.„Greu tare cu bunicile, atotștiutoare. Efectiv m-am impus de la început în ceea ce privește creșterea și educarea fetitei mele, și nu au prea avut de ales. Un exemplu a fost când am refuzat orice fel de completare cu formula de lapte când aceasta plângea și tot încercam sa le explic despre pusee, colici, regresia somnului...etc. Când mă duceam la controlul lunar, fata lua cate 1kg poate și mai bine. Uite așa am alăptat exclusiv natural, 6 luni, fără apă sau fără vestitul ceai. Odată cu începerea diversificării, alte comentarii, alte contraziceri. Și uite așa am ajuns la 1 an și 9 luni, în același ritm...însă ce am observat, este faptul ca sunt lăsată sa fac exact cum consider. Fără supărare, este copilul meu și îl cresc asa cum simt ”, explică Adelina Lazăr.„Mama venea cu sfaturi precum diversificarea la 3l. I-am adus argumente de ce nu e bine si am început la 7l 1s pentru că am un bebe prematur. Prima lună îmi înfofolea copilul mă certam cu ea și nu înțelegea. Am luat-o la pediatra si am întrebat-o și s-a lămurit că nu trebuie căciuliță în casă”, explică Elena Neacșu.„Eu nu am probleme cu mama.....dar soacra mea, deși tânără ( 45 ani), mi-a zis așa: să nu îți ții copilul în brațe că îl răsfeți…pe copii să îi pupi numai în somn că li se urcă în cap...eu am 2 copii, i-am iubit ca pe lumina ochilor, dar ei nu trebuie sa știe asta. Am rămas mască, mama mea m-a iubit necondiționat. Mi-a arătat de la început asta și nu am fost o răsfățată și o egoista”, spune Adaeze Buiciuc.„E rusine / nu e frumos / fetele nu fac așa / se supara mami...i-am zis de fiecare data de ce nu e ok și că ar fi potrivită o altă abordare, însă nu am avut succes, așa că acum încerc să ignor”, spune Andreea Oglan.