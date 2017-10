Cine eliberează certificatele pentru medicii specialişti

Cine eliberează certificatele pentru medicii specialiști

Ministerul Sanatatii va transmite catre directiile de sanatate publica certificatele de medic specialist pentru cei aproximativ 3000 de candidati care au sustinut examenul de specialitate in toamna anului trecut, se arata intr-un comunicat al MS.Pentru medicii specialisti care au solicitat eliberarea certificatului de la Ministerul Sanatatii, procedura va demara cu data de joi, 8 ianuarie 2015. Eliberarea documentelor se va face in zilele de marti si joi ale saptamanii, in intervalul orar 11.30 -14.00, scrie paginamedicala.ro.