Cimbrul vindecă infecţiile gâtului

Cimbrul vindecă infecțiile gâtului

Cimbrul este o plantă aromatică ce se folosește pentru a adăuga savoare preparatelor. Pe lângă gustul bun pe care îl conferă felurilor de mâncare, cimbrul are numeroase beneficii pentru sănătate și este folosit în prevenirea și tratarea mai multor afecțiuni. Acest condiment conține timol, un ulei esențial puternic antiseptic, antibacterian și antioxidant.Datorită proprietăților acestui ulei, cimbrul poate fi folosit în vindecarea infecțiilor gâtului, inflamațiilor, tusei convulsive sau bronșitei acute și cronice. Această plantă aromatică reduce simptomele colicilor și deranjamentelor intestinale, dar previne și gastrita cronică.În plus, uleiul esențial de cimbru este folosit în compoziția a numeroase paste de dinți, ape de gură și unguente, prin urmare este ideal pentru gargară și spălarea gurii, dar și pentru prevenirea mirosului neplăcut al cavității bucale și a cariilor dentare.Cimbrul poate fi folosit atât proaspăt, cât și uscat, în diferite feluri de mâncare și este ideal pentru carne tocată, cârnați, omlete, dar și pentru fasole și mazăre. De asemenea, cimbrul poate fi consumat și sub formă de ceai. Astfel, la o cană de apă se adaugă o lingură de cimbru, se infuzează, iar după 10 minute, se strecoară și poate fi consumat. Pentru a trata tusea, trebuie să beți câte trei sau patru căni pe zi.