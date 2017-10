Chistul dentar poate fi şi de natură canceroasă

Chistul dentar poate fi și de natură canceroasă

Un săculeț plin cu lichid, care apare în jurul rădăcinii dintelui, în urma infectării acestuia, așa este definit chistul dentar. De multe ori, chisturile dentare sunt de natură canceroasă, în primă fază benigne. Netratate, se pot suprainfecta sau pot afecta zone întinse de os maxilar sau mandibular.Stomatologii atrag atenția ori de câte ori au ocazia că orice semnal de disconfort sau durere din partea danturii trebuie luat în seamă. Mai mult, ei recomandă un control de două ori pe an, chiar dacă aveți dinții și gingiile sănătoase. Potrivit medicului stomatolog Loredana Stănică, vizita la dentist și atunci când nu există probleme este esențială, din cauză că oricâte eforturi am face în direcția unei bune igiene dentare, tot nu putem scăpa de bacteriile care se înmulțesc în zonele greu accesibile și care, evident, afectează sănătatea dinților. În plus, un control preventiv poate descoperi la timp o infecție în zona cavității bucale sau o carie neobservată, care poate fi remediată imediat prin obturare, evitându-se astfel extracția sau tratamentul de canal. Când lucrurile se complică și apare un abces dentar, care nu este tratat sau când tratamentele dentare nu sunt efectuate corect, există riscul dezvoltării chistului dentar. Acesta se formează la baza rădăcinii dintelui, având aspectul unei cavități pline cu lichid, iar dacă se infectează, medicul stomatolog va recomanda un tratament cu antibiotice. Chistul poate fi însă înlăturat și printr-o intervenție chirurgicală, realizată sub anestezie locală. Tratament de urgență„Din păcate, multe dintre cazurile de chist dentar pot fi de natură canceroasă, chiar dacă, la debut, se manifestă sub formă benignă. De aceea, tratarea imediată a chistului este extrem de importantă, căci neluat în seamă sau chiar amânat, se poate suprainfecta, afectând apoi zone mai întinse de la nivelul maxilarului sau mandibulei”, ne-a mai spus stomatologul, care a dorit să precize-ze că apariția chistului dentar poate fi prevenită. În plus, dacă afecțiunea dentară este tratată în timp util și canalul dentar este obturat corect imediat după omorârea nervului, iar spațiul periapical (din jurul rădăcinii dintelui) este umplut cu material de obturație, riscul de apariție al chistului dentar este extrem de mic.Forme de tratamentAceastă afecțiune poate fi tratată în două moduri, în funcție de starea de evoluție, respectiv cu antibiotice, iar dacă s-a produs suprainfectarea, singura soluție este înlăturarea pe cale chirur-gicală. Operația decurge după următoarea procedură: întâi se face anestezia, după care stomatologul va efectua o incizie la nivelul mucoasei, apoi va perfora lama osoasă. În acest fel, lichidul de la baza rădăcinii dintelui va fi eliminat, iar membrana chistică va fi extirpată. În continuare, plaga va fi curățată, marginile osoase vor fi netezite, deschi-zătura în mucoasă va fi cusută, după care se va aplica un pansament. Odată finalizată intervenția chirurgicală, medicul stomatolog va prescrie pacientului o rețetă cu antibiotic și antiinflamator. În covârșitoarea majoritate a cazurilor, complicații apar doar dacă abcesul nu este tratat. Totuși, unele complicații își pot face simțită prezența chiar și după un tratament eficient, însă astfel de episoade sunt foarte rare. Pentru a nu se ajunge însă la operație, stomatologul reiterează necesitatea efectuării periodice (cel puțin o dată la șase luni) a unui control stomatologic de rutină, cu scop preventiv, atât la adulți, cât și la copii.