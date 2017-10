CHIMIOTERAPIA poate contribui la răspândirea cancerului şi la declanşarea unor tumori mai agresive

CHIMIOTERAPIA poate contribui la răspândirea cancerului și la declanșarea unor tumori mai agresive

Chimioterapia ar putea permite cancerului să se răspândească în corp și de asemenea ar putea declanșa tumori mult mai agresive, sugerează un nou studiu, potrivit The Telegraph, citat de Romania TV.O echipă de oameni de știință din Statele Unite a studiat impactul medicamentelor asupra pacientelor diagnosticate cu cancer de sân și a descoperit că acestea sporesc posibilitatea ca celulele tumorale să migreze în alte zone ale corpului unde sunt aproape întotdeauna letale.Circa 55.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de sân în Marea Britanie în fiecare an, iar 11.000 urmează să își piardă viața din această cauză, notează sursa citată.Multor paciente le este administrată chimioterapia înainte de intervenția chirurgicală, însă noua cercetare sugerează că, deși aceasta reduce tumorile pe termen scurt, ea ar putea totodată declanșa răspândirea celulelor canceroase în corp.Se crede că medicația toxică declanșează un mecanism de reparare al corpului care în cele din urmă stimulează tumorile să devină din nou mai puternice. În plus, acesta sporește numărul de "puncte de acces" pe vasele de sânge, fapt ce permite cancerului să se răspândească în organism.Doctor George Karagiannis de la Colegiul de Medicină "Albert Einstein" din cadrul Universității Yeshiva din New York a descoperit că numărul de ''puncte de acces'' a crescut la 20 de paciente cărora le-au fost administrate două medicamente obișnuite în cadrul chimioterapiei.De asemenea, Karagiannis a observat că în cazul șoarecilor chimioterapia contra tumorilor mamare a înmulțit numărul de celule canceroase care circulau în corp și în plămâni.Cercetătorul recomandă ca pacientele să fie monitorizate în timpul chimioterapiei pentru a se verifica dacă celulele tumorale au început să circule în corp și dacă au apărut ''puncte de acces''. ''O abordare ar fi aceea de se preleva o cantitate mică de țesut tumoral după câteva doze de chimioterapie preoperatorie'', a precizat el."În cazul în care se observă că numărul markerilor a crescut, am recomanda întreruperea chimioterapiei și efectuarea mai întâi a intervenției chirurgicale, urmată de chimioterapie postoperatorie'', a subliniat cercetătorul care a precizat că echipa sa efectuează în prezent studii clinice extinse.''În cadrul acestui studiu nu am investigat decât diseminarea indusă de chimioterapie a celulelor tumorale în cancerul de sân. În prezent lucrăm și la alte tipuri de cancer pentru a afla dacă se generează efecte similare", a spus Karagiannis.Studiul a fost publicat în jurnalul ''Science Translational Medicine''.