Cercetări pentru realizarea transplantului de uter

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii englezi susțin că au descoperit o metodă prin care se poate efectua, cu succes, un transplant de uter, informează publicația britanică The Sun. Oamenii de știință spun că au aflat care este metoda prin care pot asigura necesarul de sânge, astfel încât uterul transplantat să reziste pe perioada a nouă luni de sarcină. După această perioadă însă, uterul trebuie scos, pentru a se opri administrarea medicației pentru împiedicarea apariției infecțiilor. Cercetările pentru efectuarea transplantului nu au fost încă finalizate. Până în prezent, experții au realizat experimente pe iepuri, în laborator. Dr. Richard Smith, chirurg obstetrician la Spitalul Hammersmith din Londra, a afirmat că are nevoie de 250.000 de lire sterline pentru a termina cercetările, iar în condițiile existenței fondurilor transplantul va fi realizabil în doi ani. Singurul transplant de uter a fost realizat în 2000, de o echipă de chirurgi arabi unei femei de 26 de an, dar a fost un eșec. Specialiștii spun că intervenția nu a reușit pentru că nu a fost făcută o „conectare” corespunzătoare a vaselor de sânge.