Cercetare ştiinţifică privind autismul, realizată cu copiii din Constanţa

Cercetare științifică privind autismul, realizată cu copiii din Constanța

Zece copilași diagnosticați cu autism, cu vârste între 3 și 11 ani, care provin din familii modeste, vor putea urma, timp de patru luni, ore gratuite de terapie ABA (Applied Behavioral Analysis, terapie comportamental - aplicată) în cadrul Centrului Psihologic Marea Neagră. Costurile orelor de tratament se ridică la 2.000 de euro, iar banii sunt donați de Fundația „Saturn” din Constanța. De asemenea, cei zece copilași vor face și obiectul unei cercetări științifice, pentru a demonstra cât de necesară este terapia ABA în tratarea autismului. „De anul trecut, guvernanții s-au tot luptat să aprobe legea pentru persoanele cu autism; au aprobat-o, au apărut și normele de aplicare, dar nu ajută cu nimic. Singurul beneficiu îl reprezintă recunoașterea terapiei ABA și a meseriei de terapeut ABA, dar pe părinți nu îi ajută cu nimic. De aceea, la nivelul Federației pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist, din care facem și noi parte, s-a pornit de la ideea că nu vom impresiona statul cu lacrimi, ci prin raportări științifice. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am solicitat fonduri Fundației Saturn și au fost de acord să ne sprijine. Vom lua zece copii, plecăm de la un nivel în care nu știu nici măcar imitație și arătăm la sfârșitul anului, unde am ajuns, cu ajutorul terapiei ABA și a celor complementare”, a declarat pentru „Cuget Liber” psiholog Cristina Gemănaru, reprezentantul centrului. Tratamentele copiilor vor fi monitorizate cu atenție, iar evoluția punctată pas cu pas. „Avem deja copii care în patru luni au reușit să scoată sunete. De exemplu, avem un băiețel care face ABA de cinci luni, iar dacă la început plângea când intra terapeutul în cameră, acum răspunde când este întrebat cum îl cheamă, răspunde la salut. Avem copii care nu reușeau să aibă contact vizual, să comunice, care mâncau doar mâncare pasată. Acum au o alimentație diversificată și sunt integrați în școală, alături de cei cu normalitate. Se vede clar evoluția”, a adăugat medicul. La rândul său, reprezentantul Fundației „Saturn”, Nicu Drancă, a arătat: „Susținând proiectul Centrului Psihologic Marea Neagră, Fundația Saturn contribuie la promovarea și acceptarea terapiei ABA ca terapie utilă în învățământul special și la informarea opiniei publice despre șansele reale de recuperare ale copiilor diagnosticați cu dizabilități psihice precum autismul. Terapia ABA este cea mai utilizată metodă de educație și recuperare a copiilor cu dizabilități psihice (autism, retard, sindrom Down) în statele Uniunii Europene și în SUA”. „Orice oră de terapie contează pentru un copil cu autism, iar părinții foarte greu își mai permit să suplimenteze orele. La începutul tratamentul, copilul face trei ore de terapie ABA, dar cu cât se avansează, este nevoie de mai multe. Dacă la început un copil învață doar să imite, să bată din palme, să potrivească formele și culorile, în timp trebuie să învețe și verbalizarea. Copilul este învățat sunete, cuvinte, să alcătuiască propoziții scurte”, a declarat psihologul Cristina Gemănaru.