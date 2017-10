Cel mai modern spital privat de oftalmologie, deschis la Constanţa. Galerie FOTO

8

Nou pacient Mrini C.ta.

Am fost la un control de specialitate, am probleme de vedere si am fost placut impresionata de felul cum s-au purtat ... Am o noua programare, ca sa stabileasca; daca si cand ma opereaza de cataracta. Oricum am capatat deja incredere! Urmeaza sa mai scriu mesaje dupa.... Toate cele bune tuturor din clinica, T. Popescu