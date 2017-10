Cei care scuipă pe stradă vă pot îmbolnăvi de TBC

Ştire online publicată Luni, 08 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Tuberculoza, cunoscută și sub denumirile de TBC sau oftică, este o afecțiune ce se transmite pe cale respiratorie. Tratamentul este gratuit, iar dacă este respectat cu strictețe, bolnavii se vindecă. Cu toate acestea, boala este în continuare extrem de răspândită în țara noastră, fiind situată pe locul al patrulea în Europa la incidența TBC-ului în rândul populației. Afecțiunea este transmisă prin aer, de la bolnavul contagios, atunci când tușește, scuipă sau strănută sau numai se află în apropiere, ne-a declarat dr. Vera Eniko Pall, specialist pneumolog. De aceea, este importantă respectarea unor reguli minime de igienă, care pot preveni noi îmbolnăviri. „Toată lumea ar trebui să respecte câteva reguli de igienă, care țin de cei șapte ani de acasă: să pună mâna, batista sau șervețelul la gură în caz de tuse sau strănut și să nu scuipe pe jos, chiar dacă se află pe stradă”, a afirmat medicul. Învățați să vă păziți de TBC! Obiceiul prost de a scuipa pe stradă este un bun prilej pentru bacilul Koch, microbul care generează tuberculoza, de a se împrăștia. „Bacilul Koch poate supraviețui mulți ani în praf, chiar la temperaturi scăzute. Praful este vehiculat de vânt și împrăștie microbul. În schimb, soarele este inamicul natural al bacilului”, a completat dr. Pall. Astfel, nici nu este nevoie să fiți în preajma unui bolnav pentru a contracta microbul, este suficient să treceți printr-o zonă pe unde a fost. Iar dacă aveți organismul slăbit, riscați să vă îmbolnăviți. Totodată, este important să se pună mâna sau o batistă la gură în momentul strănutului sau tusei pentru că „se pot împrăștia picături de salivă care conțin mulți microbi, iar distanța până la care pot ajunge e în funcție de cât de tare bolnavul tușește sau strănută”, a explicat specialistul. Doar 10% din cei care au microbul fac boala Medicul pneumolog a atras atenția că aproape toți copiii au ocazia, până în adolescență, să intre în contact cu microbul. Nu înseamnă însă că vor dezvolta și tuberculoza. „Fie au un bolnav în familie sau în anturaj, fie că vin întâmplător în contact cu el pe stradă, în tramvai sau într-o aglomerație, inhalarea microbului nu duce la îmbolnăvire imediată decât în cazul a 10% dintre cei infectați. Restul poartă microbul în organism fără să facă boala sau o pot dezvolta atunci când rezistența organismului scade”, a menționat specialistul. Dintre factorii care favorizează dezvoltarea bolii se numără consumul abuziv de alcool, fumatul, diabetul zaharat, curele de slăbire, stările depresive, gripele, afecțiunile gastrice etc. Simptomele tuberculozei „Ne gândim la tuberculoză când pacientul acuză transpirații nejustificate, oboseală, lipsa poftei de mâncare, slăbește, tușește. Nu este niciun simptom specific, astfel că, dacă starea persistă mai mult de trei săptămâni, pacientul trebuie să se prezinte la medic”, a afirmat dr. Pall referitor la simptomatica afecțiunii. Sunt însă și situații când TBC-ul debutează „zgomotos”: cu febră, dureri toracice, scuipă sânge din senin. Pentru a exista confirmarea bolii, trebuie un control radiologic pulmonar. „Insist ca pacienții care fac un examen radiologic pulmonar să solicite clișeul radiologic și buletinul cu gradul de iradiere și să le păstreze pentru totdeauna. Filmul poate fi arătat oricărui medic, dar apoi trebuie recuperat și păstrat, chiar dacă li se va spune că nu au nimic. Dacă sunt efectuate examinările și nu li se dă clișeul, vor trebui repetate investigațiile, ceea ce înseamnă noi iradieri”, a subliniat pneumologul. TBC-ul se vindecă Pacienții se pot vindeca, deși într-o perioadă mai îndelungată. Tratamentul este gratuit, fiind acordat printr-un program național de sănătate, tot ce au bolnavii de făcut fiind să respecte indicațiile medicilor și să ia medicamentele. Cu toate acestea, sunt mulți cei care întrerup terapia înainte de vreme, pentru că așa consideră de cuviință. Ei sunt cei care duc la răspândirea bolii. „Sunt bolnavi care se infectează cu un microb rezistent la terapie, de la pacienții cronici care au întrerupt frecvent tratamentul. Dar cei mai mulți nevindecați sunt în rândul consumatorilor de alcool, a celor pauperi și a pacienților care refuză să urmeze recomandările medicale, pur și simplu”, a arătat medicul. „O fi el mic, bacilul... da-i rău! Pe lângă el, O biată matahală de urs e ca un miel. Câți oameni mor, de pildă, în fiecare țară Mâncați de urși? Trei-patru... Pe când această fiară, Acest vrăjmaș de moarte al genului uman Atacă și distruge pe fiecare an Nu zece, nu o sută... ci mii și mii de vieți, Ci zeci de mii și sute de mii de tinereți” (fragment „Bacilul lui Koch”, de G. Topârceanu)