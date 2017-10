Ceapa, usturoiul şi rădăcina de hrean - antibiotice naturale

Ceapa, usturoiul și rădăcina de hrean - antibiotice naturale

Ştire online publicată Marţi, 29 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Folosite pentru a da savoare mâncărurilor, aceste legume se dovedesc a fi adevărate medicamente. Usturoiul întărește sistemul imunitar și învinge gripa. Are un conținut bogat de vitamine A, B, C, E, de calciu, fosfor, iod, potasiu. Usturoiul întărește capacitatea organismului de a lupta cu virușii, are o puternică acțiune antibacteriană, datorită principalului său component activ, alicina. Acesta distruge peste 20 de bacterii, printre care stafilococul și salmonella. Această plantă reduce nivelul de colesterol din sânge, îmbunătățește circulația și previne sau ameliorează afecțiunile cardiovasculare. Ceapa tratează răceala și bolile cardiace. Ceaiul din frunză de ceapă este folosit pentru a calma tusea. Vinul de ceapă tratează bolile cardiace. Hreanul tratează gripa, sinuzita și bronșita. Rădăcina de hrean este bogată în vitamine, în special B și C, în minerale ca fier, magneziu, calciu, potasiu și în substanțe cu acțiune antibacteriană.