Ceapa şi proprietăţile ei terapeutice

Ceapa și proprietățile ei terapeutice

Ştire online publicată Joi, 13 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ceapa, alimentul atât de folosit la gătit, are și nenumărate proprietăți terapeutice. Ceapa este un remediu la îndemâna tuturor și se folosește atât intern, sub formă de suc sau sirop, cât și extern, sub formă de comprese, împachetări. Sub cele șapte foi, ceapa conține uleiuri eterice puternic mirositoare, cu acizi, vitamine și multe substanțe active. Ceapa calmează durerile și stimulează metabolismul. Metodele cele mai folosite în tratamentul cu ceapă sunt compresele. Acestea pot fi utilizate calde sau reci, în funcție de caz. Se presează compresa cu ceapă între palme, ca să iasă zeama și se aplică în zona afectată. Calmează tusea, dereglările intestinale, ulcerațiile la picioare, pielea iritată a copiilor. Dacă suferiți de prostată, timp de o lună mâncați înainte de culcare, la două-trei ore după masa de seară, prima zi o ceapă mare, tăiată mărunt, a doua zi jumătate de pahar de semințe de floarea-soarelui, a treia zi jumătate de pahar de miez de nucă. Dacă sunteți meteosensibili, adică la schimbarea bruscă a vremii simțiți dureri de cap, slăbiciune, încercați să mâncați în acele perioade ceapă crudă cu pâine, aceasta întărindu-vă tonusul vaselor sanguine. Contra mirosului neplăcut al cepii mâncați lămâie, pătrunjel sau propolis. Pentru îmbunătățirea auzului, într-o ceapă mare se face o gaură și se toarnă acolo ulei de in. Apoi se coace ceapa în cuptor, se stoarce și se scurge sucul. Se picură în urechi de două-trei ori pe zi.