Ceaiul verde, remediu împotriva răcelii

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În tratarea bolilor cauzate de răceală, ceaiul verde acționează cel mai eficient dacă este combinat cu vitamina C. De aceea se vor bea zilnic două-trei cești mari (circa 250 ml) de ceai în care s-a pus zeama de la o jumătate de lămâie. Ceaiul poate proveni de la prima sau a doua infuzie, dar trebuie pregătit cu apă la o temperatură ceva mai scăzută (70-80 de grade Celsius). Zeama de lămâie se pune în ceaiul gata preparat. În cazul unor răceli rebele, în ceai se poate adăuga și puțină miere de albine, care posedă calități de antibiotic. Pentru prevenirea răcelii, este suficient ceaiul verde. Este foarte important ca răceala să fie tratată întotdeauna complet, pentru a evita apariția unor complicații mai grave. În afecțiunile căilor respiratorii, eliminarea mucozităților este ușurată dacă se opărește o linguriță de rădăcină de pătrunjel uscată, se lasă 10 minute și fiertura astfel obținută se amestecă cu ceai verde. Băutura aceasta favorizează expectorația și previne o noua infecție. Pentru o profilaxie generală, se vor consuma multe legume și fructe bogate în vitamina C, se va evita fumatul, având grija ca aerul respirat să fie curat și suficient de umed, și se va face mișcare.În tratarea bolilor cauzate de răceală, ceaiul verde acționează cel mai eficient dacă este combinat cu vitamina C. De aceea se vor bea zilnic două-trei cești mari (circa 250 ml) de ceai în care s-a pus zeama de la o jumătate de lămâie. Ceaiul poate proveni de la prima sau a doua infuzie, dar trebuie pregătit cu apă la o temperatură ceva mai scăzută (70-80 de grade Celsius). Zeama de lămâie se pune în ceaiul gata preparat. În cazul unor răceli rebele, în ceai se poate adăuga și puțină miere de albine, care posedă calități de antibiotic. Pentru prevenirea răcelii, este suficient ceaiul verde. Este foarte important ca răceala să fie tratată întotdeauna complet, pentru a evita apariția unor complicații mai grave. În afecțiunile căilor respiratorii, eliminarea mucozităților este ușurată dacă se opărește o linguriță de rădăcină de pătrunjel uscată, se lasă 10 minute și fiertura astfel obținută se amestecă cu ceai verde. Băutura aceasta favorizează expectorația și previne o noua infecție. Pentru o profilaxie generală, se vor consuma multe legume și fructe bogate în vitamina C, se va evita fumatul, având grija ca aerul respirat să fie curat și suficient de umed, și se va face mișcare.