Ceaiul verde cu lămâie sprijină sănătatea sistemului imunitar

Ceaiul verde cu lămâie, pe lângă faptul că are un gust deosebit, conţine şi numeroase beneficii pentru sănătate. Medicii spun că ceaiul verde cu lămâie este una dintre băuturile care vă menţin hidrataţi şi pe care le puteţi consuma o zi întreagă. Înainte de toate, este plin de savoare, uşor de preparat şi, cel mai important, vine la pachet cu numeroase beneficii pentru sănătate.În primul rând, ceaiul verde cu lămâie este ideal pentru slăbit, motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din dietă. Mai multe studii sugerează că licoarea verzuie sprijină procesul de slăbire accelerând arderea grăsimilor. Există chiar cercetări care sugerează că ceaiul verde ar putea ajuta la îmbunătăţirea glicemiei şi protejează împotriva diabetului de tip 2. De asemenea, consumat cu regularitate poate reduce inflamaţiile şi îmbunătăţeşte capacitatea organismului de a folosi insulina eficient. Insulina este un hormon care transportă zahărul din sânge către celule. La rândul ei, lămâia este o sursă excelentă de vitamina C, un micronutrient cu proprietăţi antioxidante puternice. Aceasta joacă un rol crucial în sistemul imunitar prin scăderea inflamaţiilor şi îmbunătăţirea funcţiilor celulelor. Creşterea consumului de vitamina C poate ajuta şi la tratarea sau prevenirea mai multor infecţii respiratorii. Cert este că, atât ceaiul verde, cât şi lămâile sunt bogate în antioxidanţi, meniţi să sprijine sănătatea sistemului imunitar. (M.Ş.)