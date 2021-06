Ceaiul din petale de trandafiri ajută și în caz de laringită

Acțiunea florilor de trandafir determină efecte cicatrizante, antidiareice, antihemoragice, antiinflamatoare, dezinfectante, antipiretice, antiseptice, fortifiante, mineralizante și tonice, precizează csid.ro.





Preparatele din trandafir sunt indicate în hiperhidroză (transpirație în exces), laringită, micoze bucale și vaginale, afte, faringite, amigdalite, stomatite, diaree cronică și dizenterie, hemoroizi, angină pectorală. Totodată, se poate folosi în caz de acnee, plăgi, leucoree, iritații oculare ori la nivelul pleoapelor sau în conjunctivite.





Mai mult decât atât, ceaiul din petale proaspete de trandafir se întrebuințează în tratamentul astmului, în dizenterie și gripă.



Un aspect important al acestei plante este subliniat de acțiunea apei naturale de trandafiri, care are efecte miraculoase asupra frumuseții și este adecvată tuturor tipurilor de piele. Între beneficiile sale se regăsesc și următoarele: este hidratantă, catifelează și tonifică pielea, are proprietăți antiinflamatorii, reducând iritațiile pielii, curăță porii pielii, atenuează pistruii, are proprietăți astringente ușoare, de aceea este recomandată după tratamentele faciale pentru închiderea porilor.

Vă place ceaiul din petale de trandafiri? L-ați încercat vreodată? Testați-l acum, pentru că petalele de trandafir conțin ulei volatil, tanini, derivați flavonici, nerol, citronelol, zaharuri, ceară și acid galic, vitamine (A, B2, C, K, PP), săruri minerale (potasiu, fier, calciu, magneziu) etc.