Ceaiul de boldo, un bun aliat în tratarea infecțiilor urinare

Ați încercat tot felul de tratamente pentru a scăpa de infecțiile urinare, dar fără succes? Specialiștii spun că ceaiul de boldo poate fi un bun aliat în tratarea eficientă a infecțiilor urinare, deoarece are proprietăți diuretice, detoxifiante și antioxidante care ameliorează afecțiunea. Desigur, la ora actuală există multe remedii naturale pentru combaterea infecțiilor urinare, de la ceaiuri și preparate culinare, până la măsuri profilactice. Printre altele, boldo conține ulei esențial de ascaridol și eucaliptol, flavonoide și taninuri care oferă numeroase beneficii. În plus, această plantă se remarcă prin proprietățile sale digestive, diuretice, antioxidante, sedative și expectorante. Planta oferă numeroase beneficii pentru sănătate. De exemplu, contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv, în cazul în care suferiți de constipație sau indigestie. Apoi, ajută la eliminarea gazelor intestinale, mărește producția de salivă la persoanele care au gura uscată. În același timp, este depurativ, întrucât contribuie la eliminarea toxinelor și protejează ficatul, dar ajută și la vindecarea dislocărilor și ameliorează simptomele reumatismului. Utilizat constant, ajută la eliminarea lichidelor din corp, motiv pentru care această plantă este un bun remediu pentru cistită, nefrită și alte afecțiuni urinare. În plus, întrucât are proprietăți laxative, nu este indicat să beți ceai de boldo în cazul în care suferiți de diaree. Atenție! Nici femeile sau cele care alăptează nu au recomandare de a-l consuma, deoarece are un conținut ridicat de alcaloizi.