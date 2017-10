Cea mai veche metodă de înfrumuseţare, reinventată de specialiştii constănţeni

Cea mai veche metodă de înfrumusețare, reinventată de specialiștii constănțeni

Epilatul cu zahăr este similar celui cu ceară, deși zahărul se folosește la o temperatură mai scăzută. Pentru că are tendința de a se lipi de păr și nu de piele, creează mai puțin disconfort decât ceara.Spre deosebire de clasica epilare cu ceară, epilarea cu zahăr se aplică în sensul invers creșterii firului de păr și se smulge în sensul în care firul de păr crește. Metoda este una igienică, nu este fierbinte, se curăță foarte ușor, cu apă călduță, zahărul fiind solubil în apă, nu rupe firele de păr și este recomandată persoanelor cu pielea sensibilă.„Noi, femeile, știm cât de neplăcută poate fi epilarea corporală, mai ales în zonele mai sensibile, dacă folosim metodele clasice. Vestea bună este că am reușit să perfecționăm o metodă pe care arabii o aplicau acum 5.000 de ani, iar această epilare cu zahăr a devenit una dintre cele mai comode și igienice modalități de îndepărtare a părului nedorit”, declară Aura Manole, manager On Clinic.Pentru programări, puteți apela numerele de telefon 0241.548.431 sau 0726.676.750.