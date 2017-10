Cea mai veche metodă de înfrumuseţare, la îndemâna constănţencelor

Cea mai veche metodă de înfrumusețare, la îndemâna constănțencelor

Spre deosebire de clasica epilare cu ceară, epilarea cu zahăr se aplică în sensul invers creșterii firului de păr și se smulge în sensul în care firul de păr crește. Metoda este una igienică, nu este fierbinte, se curăță foarte ușor, cu apă călduță, zahărul fiind solubil în apă, nu rupe firele de păr și este recomandată persoanelor cu pielea sensibilă. Acestea sunt principalele concluzii ale specialiștilor de la OnLinEstetic, din cadrul On Clinic Constanța.Pasta de zahăr folosită pentru epilare conține numai ingrediente naturale (apă, zahăr și suc de lămâie) și poate epila chiar și cele mai scurte fire de păr, mai spun specialiștii. De aceea, ea poate fi utilizată și de persoanele care au pielea foarte sensibilă.„Metoda poate fi folosită și de cei care suferă de eczemă, vene inestetice, psoriazis și se poate realiza pe orice tip de piele, pe diferite texturi ale firului de păr și genuri biologice. În plus, medicii dermatologi spun că zahărul este și mult mai igienic comparativ cu alte opțiuni, deoarece bacteriile nu supraviețuiesc în zahăr. Pentru fiecare client se folosește pastă de zahăr proaspătă ce se aplică cu mănușa. În acest fel, nu există niciun risc de contaminare încrucișată”, explică Aura Manole managerul On Clinic Constanța.Specialiștii clinicii oferă tratamente pentru reîntinerire și revitalizare a pielii, siluetă suplă, armonioasă și piele fermă, mărire buze, umplere riduri, epilare BIO cu zahăr, excizie alunițe, negi și alte formațiuni cutanate.