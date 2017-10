Cea mai modernă secţie de ortopedie din ţară s-a inaugurat la Constanţa

Cea mai modernă secție de ortopedie din țară s-a inaugurat la Constanța

Constănțenii care se confruntă cu probleme ortopedice nu vor mai fi nevoiți să plece în Capitală sau în alte țări pentru a fi tratați de cei mai buni medici și la cele mai înalte standarde existente la ora actuală pe piața medicală.Dacă în urmă cu un an, secția de ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța se afla într-o stare avansată de deteriorare, anul acesta unitatea sanitară se poate mândri cu cea mai modernă Clinică de Ortopedie și Traumatologie din țară. După aproape un an de renovări și achiziții însemnate, secția a fost inaugurată, ieri, la spitalul județean în prezența autorităților locale, a medicilor și a altor personalități marcante ale județului Constanța. La eveniment a participat și ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a oficiat slujba de sfințire a noii clinici.10 milioane de euro pentru dotări de cea mai bună calitateÎnainte ca fosta secție de ortopedie să fie reabilitată, mulți dintre pacienții care sufereau traumatisme ale oaselor, nici măcar nu aveau cu ce să se deplaseze prin spital. De acum încolo, însă, bolnavii vor beneficia de paturi ultramoderne, speciale pentru ortopedie și instalații specifice afecțiunilor ortopedice. „În secție sunt în total 16 saloane cu 56 de locuri disponibile pentru pacienții constănțeni”, a spus dr. Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență.Secția este dotată și cu un aparat de radiologie unic în țară, care diagnostichează afecțiunile cu mare precizie. În plus, condițiile pentru pacienții internați sunt de cinci stele. Totodată, au mai fost amenajate camerele de lucru pentru asistenții medicali, laboratorul pentru determinări de urgență, sala de aplicare a protezelor gipsate, cu anexele pentru pregătirea feșelor și camera pentru medicii anesteziști.Întreaga investiție se ridică la aproximativ 10,2 milioane de euro, din care șapte milioane au fost alocați aparaturii și echipamentelor medicale, iar 3,2 milioane au fost destinați amenajării.Noul bloc operator al ortopediei, realizat la standarde europeneConducerea spitalului județean susține că noua clinică respectă toate normele impuse de Uniunea Europeană și beneficiază de spații amenajate după ultimele tendințe. „Blocul operator se întinde pe o suprafață de 700 de metri pătrați, are patru săli de operații și un spațiu de sterilizare cu spațiu de pregătire a bolnavului și o zonă postoperatorie”, ne-a informat dr. Dan Căpățână, managerul SCJU.„Toată aparatura este nemțească, de o calitate superioară, se pot face intervenții de ortopedie și trauma-tologie pe aceeași masă, este o plă-cere să lucrezi aici. Avem cele mai bune materiale existente pe piața medicală”, spune și dr. Dia Ahmad, medic primar la noua secție de ortopedie. Mai mult, blocul operator a fost prevăzut cu un sistem de ventilare cu flux laminar, așa cum sunt dotate doar câteva mari spitale din țară și din Europa, tehnologie care determină o scădere masivă a infecțiilor intraspitalicești.Șeful noii clinicii a fost adus din CapitalăȘeful Clinicii de Ortopedie și Traumatologie a SCJU Constanța este dr. Alexandru Șerban, medic ortoped cu mai mult de trei decenii experiență în acest domeniu. „Am venit în Constanța după 30 de ani la Spitalul de Urgență Floreasca din București datorită acestui proiect. În plus, orice medic și-ar dori să muncească în asemenea condiții. Nu am venit singur din Capitală, ci cu încă șapte medici, colegi de-ai mei de la Floreasca. Împreună cu cei cinci medici de la Constanța, vom avea o echipă medicală perfor-mantă”, a declarat dr. Șerban la inaugurarea noii secții de ortopedie.În plus, de la spitalul Floreasca au venit și șase asistenți medicali cu o vechime de 10 ani în acest domeniu. La evenimentul de ieri a fost prezent și dr. Gheorghe Popescu, șeful Clinicii de Ortopedie a Spitalului de Urgență Floreasca din București, care a spus că „medicii și asistenții medicali care au venit la Constanța sunt excepționali. Dr. Alexandru Șerban are o echipă medicală tânără și profesionistă. Sperăm ca de acum încolo majoritatea cazurilor care veneau la noi să se diminueze”.Clinica de Ortopedie și Trauma-tologie Medicală se află la etajul patru al spitalului județean, pe același palier cu noua clinică de Chirurgie Cardio-Vasculară, condusă de dr. Marius Militaru.