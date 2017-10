"Cea mai mare oră de sport", la Constanţa

"Mișcarea face bine"

"Cea mai mare oră de sport", la Constanța

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 6 august, în Piațeta Perla din Mamaia, va avea loc cea de-a treia etapa a Caravanei „Cea mai mare ora de sport”, ediția a VI-a, powered by Dolce Sport. Sezonul „Mișcarea face bine” se va încheia cu: 12 ore pline de activități la scenă, într-o zonă special amenajată; Fight Klub, KhaiBo cu adrian Borozan; Steel Programs cu fernando Gorini; Free Styler cu Dina Ivanov; Kangoo Jumps cu Kinga Sebestzen și Zumba cu Bianca anton și Marius Grancea. În aceste 12 ore participanții își pot testa ținta la poarta de fotbal sau pot participa la campionatul de volei în echipă. Participarea la toate activitățile este gratuită.În plus, cei mai activi participanți vor avea parte de premii sănătoase: cartele telefonice, salate, echipamente sportive, pe parcursul a 12 ore, desigur.