Cea mai eficientă metodă de a vindeca tusea celor mici

O linguriță de miere înainte de a merge la culcare este cel mai eficient medicament împotriva tusei la copii, a concluzionat o echipă de experți israelieni în urma unui studiu. În cadrul experimentului au fost implicați 300 de micuți cu infecții ale gâtului, între care a prevalat tusea, relatează Agerpres.ro. Copiii au fost împărțiți în patru grupe, fiindu-le administrate 10 grame de miere, după cum urmează - miere de eucalipt, miere de citrice, miere de cimbrișor și placebo. Concluziile au arătat că acei copii cărora le-a fost administrată câte o linguriță de miere înainte de somn, tușeau mai puțin în decursul nopții și astfel dormeau mai liniștit. Spre deosebire de siropurile de tuse, mierea de albine nu are efecte secundare adverse. Cu toate acestea, ea nu poate fi administrată copiilor sub un an, din cauza riscului de botulism.