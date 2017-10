Cea mai de temut complicaţie a diabetului zaharat

Cea mai de temut complicație a diabetului zaharat

Potrivit studiilor privind complicațiile ce pot surveni la bolnavii de diabet zaharat, aproape 30 la sută dintre aceștia prezintă o anomalie de natură cutanată la nivelul picioarelor, infecțiile cutanate fiind considerate, de altfel, unul dintre primele simptome ale afecțiunii.După cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, diabetul zaharat este o boală care afectează terminațiile nervoase, nervii în general, dar și vasele sanguine mici. În plus, tot diabetul zaharat este răspunzător de interferarea cu sistemul imunitar. Suficiente motive pentru ca organismul unui pacient diagnosticat cu diabet să fie mult mai predispus infecțiilor. Pentru a evita complicațiile de la nivelul membrelor inferioare, medicul precizează că bolnavii de diabet au nevoie și de o îngrijire completă a picioarelor, evident, pe lângă tratamentul de bază prescris în astfel de situații.Riscuri de amputație„Fiind vorba despre o boală atât de răspândită și cu riscuri atât de mari, specialiștii au făcut nenumărate cercetări în domeniu și așa au ajuns la concluzia că diabeticul expus la aceste leziuni de la nivelul piciorului ar putea prezenta un mare risc de amputație a membrului inferior. Totul, din cauză că aceste leziuni cutanate afectează nu doar pielea, ci și țesutul subcutanat, nervii, vasele și țesutul osos al piciorului”, ne-a mai spus dr. I. Botezatu, care a ținut să adauge că îngrijirea piciorului diabetic obligă, înainte de toate, la o igienă fără cusur a membrelor inferioare.CauzeMedicul a enumerat și cauzele care duc la ceea ce specialiștii numesc „Piciorul diabetic”, respectiv dezechilibrul glicemic, circulația sanguină deficitară, neuropatia diabetică, infecțiile. Așadar, această afecțiune are nenumărate implicații funcționale, dar și la nivel estetic. Din păcate, lucrurile nu se opresc aici, pentru că la un pacient cu diabet s-ar putea vorbi și despre o mână diabetică, un tegument diabetic, întrucât particularitatea bolii privește, prin modificarea metabolismului lipidelor și glucidelor, toate structurile organismului.„Practic, piciorul diabetic este mai mult o sintagmă, decât un diagnostic, deci pacientul are neuropatie diabetică sau arteriopatie diabetică”, a completat medicul specialist.Îngrijirea picioarelorCât privește grija diabeticilor pentru sănătatea picioarelor, medicul ne-a spus că aceasta ar trebui să implice un control zilnic pentru a identifica leziunile care nu se resimt, iar dacă apar noi leziuni sau infecții, bolnavul trebuie să ia urgent legătura cu medicul specialist. Pentru ținerea problemelor sub control, se impune și îngrijirea eventualelor bătături, tăierea atentă și constantă a unghiilor, utilizarea antisepticelor și a pansamentelor cu rivanol, dar și a încălțămintei potrivite, comode, care să dea voie piciorului să respire.