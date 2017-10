Cea mai de temut boală face ravagii printre constănţeni

Cea mai de temut boală face ravagii printre constănțeni

Constănțeni de toate vârstele ajung, aproape zilnic, să fie internați în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Palazu Mare, diagnosticați cu boli pulmonare grave, care îi afectează pentru tot restul vieții. În acest sens, specialiștii din cadrul unității sanitare trag un semnal de alarmă asupra „obiceiurilor” și factorilor de risc ce provoacă îmbolnăvirea.Tuberculoza nu este o boală a trecutului sau a țărilor subdezvoltate, atrag atenția medicii din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Palazu Mare Constanța, care susțin că tuberculoza este cea mai periculoasă boală infecțioasă.„Deși incidența tuberculozei a început să scadă încă din 2002, a rămas constantă rata recidivelor, adică lipsa continuității tratamentului a făcut ca aceștia să redevină pozitivi la spută, iar noi să fim nevoiți să luăm tratamentul de la capăt. 160 de cazuri noi de TBC au fost luate în evidență de la începutul acestui an și din 185 de paturi, 150 am avut bolnavi de TBC, ceea ce presupune un procent extrem de mare.Bolnavii trebuie să înțeleagă cât de importantă este complianța la tratament. Când un pacient întrerupe tratamentul mai mult de două luni se consideră abandon medical și trebuie refăcute inclusiv investigațiile de specialitate, ceea ce presupune timp prețios pierdut și agravarea bolii.Tratamentul pentru tuberculoză trebuie continuat și după spitalizare, de trei ori pe săptămână, în dispensarul TBC din Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Elena Danteș, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Palazu Mare.Grupurile vulnerabile în fața boliiDin păcate, majoritatea pacienților care prezintă forme foarte grave de boală provin din mediul rural, spun medicii. Aceștia se prezintă tardiv la medic și îmbolnăvesc și apropiații. După ei, pe lista celor care ajung la medic în al „13-lea ceas” sunt persoanele instituționalizate, consumatorii de droguri, diabeticii sau bolnavii de leucemie.„Prezentarea tardivă la medic a bolnavilor intens contagioși este din ce în ce mai frecventă. Problema este că aceștia nu au medic de familie și nu sunt monitorizați medical. De aceea, menționăm faptul că investigațiile și tratamentul pentru TBC sunt absolut gratuite și se fac pornind de la medicul de familie care dă trimitere către specialist, adică la dispensarul TBC. Odată diagnosticați, pacienții ajung la spitalul de Pneumoftiziologie unde, după caz, sunt sau nu internați.Primele simptome de boală care trebuie să îndrepte pacientul către medicul specialist sunt tusea, care persistă mai mult de trei săptămâni, dureri în piept, transpirații nocturne sau greutatea în respirație. Chiar dacă bolile respiratorii nu prezintă neapărat simptome specifice, omul poate avea surpriza neplăcută de a descoperi că este bolnav, mai ales dacă este fumător. Pe de altă parte, tusea prelungită, durerea toracică, greutatea în respirație și greutatea corporală oscilantă fac parte din simptomele care indică această afecțiune”, susține dr. Elena Danteș.Pentru că numărul foarte mare de prezentări suprasolicită unitatea sanitară, medicul le recomandă constănțenilor să se prezinte la camera de gardă numai după ce au trecut prin circuitul medical amintit și nu doar pentru o simplă răceală sau infecție respiratorie, care poate fi tratată la medicul de familie.Primul Centru de Reabilitare Respiratorie168 de constănțeni beneficiază de reabilitare în cadrul Centrului de Reabilitare Respiratorie, centru destinat bolnavilor diagnosticați cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).Aceștia sunt supuși unui program complex de ședințe zilnice de antrenament la efort al musculaturii respiratorii și membrelor, kinetoterapie respiratorie, învățarea unor modalități de reeducare a respirației, învățarea unor programe de exerciții pentru corectarea diferitelor deficite musculo-scheletale, învățarea unor modalități de creștere a capacității de efort și readaptare la efort. Astfel, se urmărește reinserția socio-profesională, îndepărtarea factorilor organici, funcționali și psihici care sunt sau pot deveni factori de întreținere sau agravare a deficitului funcțional respirator.În fiecare an, în luna martie, unitățile medicale de specialitate din țară marchează Ziua de Luptă Împotriva Tuberculozei. În urmă cu 133 de ani, la 24 martie 1882, Robert Koch descoperea bacilul care provoacă tuberculoza „una dintre cele mai temute boli infecțioase”. Tuberculoza a continuat să reprezinte un pericol permanent pentru populație, în timp înregistrându-se mari progrese în combaterea acestei maladii. În raportul TB al Organizației Mondiale a Sănătății pentru anul 2013 se estima apariția a 9 milioane de cazuri de tuberculoză în fiecare an, dintre acestea fiind notificate numai 6,1 milioane de cazuri.Un procent de 3,5 la sută din cazurile noi și 20,5 la sută din tratamente sunt reprezentate de cazurile de tuberculoză multidrog rezistent. Anual, în lume mor 1,3 milioane de oameni din cauza tuberculozei . O persoană contagioasă poate transmite infecția altor 10-15 persoane într-un an. Tuberculoza este a 7-a cauză de deces la nivel mondial, o treime din populația globului fiind deja infectată.