Ce vor face spitalele constănţene cu banii din coplata pacienţilor

Ce vor face spitalele constănțene cu banii din coplata pacienților

Încă din luna aprilie a acestui an, pacienții care au avut nevoie de spitalizare într-unul dintre spitalele din județ au plătit, la externare, o coplată a cărei valoare este cuprinsă între 5 și 10 lei. Deși instituțiile s-au conformat hotărârii de guvern prin care această taxă este obligatorie, pacienții nu și-au permis să plătească decât în număr foarte mic.„Am fost internată de două ori la cardiologie, dar n-am plătit decât odată pentru că nu mai aveam bani și pentru asta. Cât să mai dăm? Nu ne întreabă nimeni cât avem la pensie și nici dacă avem ce pune pe masă. Nu ajunge nimeni la doctori de plăcere!”, ne-a spus o pacientă.Un alt bolnav spune că are mulți copii de crescut și că îi este imposibil să mai dea banii și pentru astfel de „taxe”. „Nu avem de unde! Am 5 copii și muncesc zi lumină ca să le dau ceva de mâncare și ei vor să ne mai pună și să mai plătim după ce că suntem necăjiți?”.Conducerea Spitalului Județean susține că, deși pe fiecare bilet de externare este specificată coplata, bolnavii nu își permit să o plătească, astfel că, suma strânsă din această taxă nu este foarte mare.„S-au strâns 30.710 de lei din coplată, ceea ce dovedește că ideea în sine a unei astfel de contribuții a fost din start una proastă. Îi comunici omului că are de plată 5 lei când pleacă din spital, dar nu poți să îi bagi mâna în buzunar. Ca să nu mai vorbim că cei care spun că vor plăti prin virament bancar nu mai ajung nici să vadă banca, dar să mai pună banii în contul spitalului. Cât privește suma strânsă pe anul acesta, ea reprezintă venituri proprii ale instituției, iar noi o vom folosi pentru a cum-păra medicamente, pentru că aici e marea noastră problemă. După ce că îi trimitem să își cumpere tratamentele, să le mai cerem și bani”, a de-clarat managerul Dănuț Căpățână.Dacă la spitalul Județean Constanța pacienții au „lăsat” mare parte din bani, la Spitalul Municipal Medgidia au achitat coplata de 10 lei doar jumătate dintre bolnavi. Conducerea susține că, puterea financiară a locuitorilor este foarte scăzută, astfel că, s-a decis ca mai multe categorii de bolnavi să fie scutiți de această taxă.„Din 1.200 de bolnavi internați pe lună la spitalul nostru, aproximativ jumătate sunt copii, gravide și pensionari. De aceea, contribuie la coplată doar pacienții care au un loc de muncă, astfel că, suma strânsă este nesemnificativă. Oamenii sunt foarte săraci, iar noi nu le putem cere imposibilul. Cel puțin când văd că mămici tinere se zbat să dea naștere unui copil și că au grijă de el și nu îl părăsesc prin maternitate, nici nu mă pot gândi să le mai cer bani”, a declarat managerul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Stere Bușu.Suma strânsă la Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare este de doar 7.910 lei, iar conducerea spune că banii vor fi utilizați mai ales pentru achiziționarea de reactivi. Aceste substanțe sunt extrem de scumpe, astfel că, orice ban în plus este important.„Pentru că acești bani sunt veniturile proprii ale spitalului vom achita plata reactivilor, dar și a utilităților și a obiectelor de inventar, însă abia din 2014 ne vom face o organizare clară a cheltuielilor pe spital”, a declarat dr. Erdin Borgazi, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare.