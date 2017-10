Ce trebuie să ştiţi despre investigaţiile imagistice

Ce trebuie să știți despre investigațiile imagistice

Medicina a avansat, astfel că, în prezent, pentru stabilirea unui diagnostic, pacienții sunt supuși la numeroase investigații. Cele mai complexe sunt investigațiile imagistice, respectiv tomografia computerizată (CT), rezonanța magnetică nucleară (RMN sau IRM) și tomografia cu emisie de pozitroni (PET/CT). Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, pentru ce afecțiuni sunt utilizate metodele cu pricina și care sunt diferențele dintre ele. Potrivit specialiștilor, investigațiile imagistice avansate sunt recomandate pentru diagnosticarea afecțiunilor cardiovasculare, neurologice, oncologice, ale sistemu-lui respirator, digestiv etc. // RMN-ul este o metodă de investigație neinvazivă, neiradiantă, care permite medicilor să vadă imagini detaliate ale tuturor organelor, pentru a pune un diagnostic corect. Poate să ofere imagini ce nu pot fi vizualizate prin tomografie computerizată sau radiografie pentru diagnosticarea bolilor cerebrale, ale coloanei cerebrale sau ale articulațiilor. Cu ajutorul RMN-ului pot fi vizualizate țesuturile moi și identificate anomaliile și leziunile de pe ele, mai eficient decât prin alte metode. Medicii spun că rezonanța magnetică este indicată pentru diagnosticarea cancerului, a bolilor cardiovasculare și musculare și a anomaliilor osoase, permite evaluarea sistemului biliar, fără a injecta substanță de contrast. Cu investigațiile RMN pot fi vizualizate: craniul, regiunea cervicală, coloana vertebrală, abdomen, pelvis, articulații, membrele, arterele renale, peretele toracic, tractul digestiv etc. // Tomografia computerizată (CT) combină razele X cu tehnologia computerizată, pentru a obține imagini detaliate ale organelor și țesuturilor corpului. Procedura este radiantă și poate scana părți întinse ale organismului, într-un timp foarte scurt. Printre beneficiile investigației, specialiștii menționează: este neinvazivă, precisă și nedureroasă, este utilă în diagnosticarea anomaliilor sistemelor muscular și osos, precum tumorile la nivelul oaselor. De asemenea, cu ajutorul CT-ului sunt localizate diferite forme de cancer, sunt detectate afecțiunile cardio-vasculare, cele hepatobiliare, leziunile și hemoragiile interne. Tomografia este utilizată pentru inves-tigarea: craniului, regiunii cervicale, toracelui, abdomenului, pelvisului, articulațiilor etc. // PET/CT-ul este cea mai performantă metodă care combină tomografia computerizată și pe cea cu emisie de pozitroni. Este folosită pentru depistarea bolilor oncologice, neurologice și cardiace. Investigația este rapidă, imaginile obținute sunt de rezoluție înaltă, pot fi detectate leziunile foarte mici. Specialiștii spun că PET/CT-ul nu este recomandat ca primă investigație, ci este utilizat pentru a stabili stadiul tumorilor.