Ce trebuie să ştiţi despre ecografia oculară

Ce trebuie să știți despre ecografia oculară

Ştire online publicată Joi, 18 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ca oricare alt organ, ochii au nevoie de investigații medicale atunci când apar tulburări de vedere sau afecțiuni ce pot degenera. Pentru a stabili un diagnostic corect, medicul oftalmolog va utiliza una dintre cele mai importante metode de diagnosticare: ecografia oculară. Ecografia oculară este o tehnică imagistică care folosește ultrasunetele pentru a crea o imagine bidimensională a ochiului.Pentru pacient, investigația este ușor de suportat, nu este dureroasă, spun medicii.„Ecografia oculară reprezintă o metodă extrem de utilă de imagistica ochiului, ce permite medicului specialist oftalmolog anumite diagnostice precise, în special în anumite situații, ce nu fac posibilă vizualizarea clară a polului posterior ocular, cum ar fi: cataractă, hemoragii vitreene, inflamații oculare severe. Ecografia oculară are un rol important în diagnosticul unei variate patologii oculare:- Hemoragii vitreene - apar frecvent, în special în retinopatia diabetică; produc tulburări de vedere, dar pot da și complicații retiniene, precum rupturi sau dezlipiri de retină.- Dezlipirea de retină - urgență oftalmologică, ușor de depistat și monitorizat prin ecografia oculară.- Tumori oculare retiniene și subretiniene (retinoblastom, melanom malign) - diagnosticul precoce și precis este foarte important, iar ecografia oculară face posibilă chiar și monitorizarea post-terapeutică.- Traumatisme oculare (subluxația de cristalin post-traumatică, dezlipirea de coroidă, corpi străini intraoculari etc).- Tulburări vitreene - sunt percepute de pacient sub formă de «scame», «muște zburătoare».- Cataracta - ecografia oculară este foarte importantă în aceste cazuri, deoarece cataracta nu permite vizualizarea clară a fundului de ochi și a vitrosului; de asemenea, ecografia oculară este utilă pre-operator pentru măsurători ale cristalinului și evitarea dioptriilor post-operator”, a explicat dr. George Ilie, medic primar oftalmologie în cadrul centrului oftalmologic TOP LASER MED.Tehnica este nedureroasăPacientul care va fi supus unei ecografii oculare trebuie să știe că această metodă este total neinvazivă, aceasta putând fi repetată ori de câte ori este necesar. Ecografia oculară este o examinare esențială înainte de chirurgia unei cataracte mature. Ecografia oculară reprezintă o metodă de imagistică oculară ușor de realizat, neinvazivă, nedureroasă și fără efecte secundare.