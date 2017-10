Ce trebuie să ştie pacienţii care încep tratamentul împotriva Hepatitei C

Ce trebuie să știe pacienții care încep tratamentul împotriva Hepatitei C

Asociația Americană pentru Studierea Bolilor, cea mai importantă instituție de profil din SUA, recomandă ca persoanele infectate cu virusul hepatitic C să fie testate și pentru infecția cu virusul hepatitic B înainte de a începe terapia antivirală.Organizația este implicată în numeroase activități, printre care organizarea de conferințe și oferirea de sfaturi medicilor care au în grijă pacienți cu boli hepatice cauzate de hepatitele virale, în special de virusurile hepatitice B și C. De asemenea, asociația întocmește, în colaborare cu Societatea Americană de Boli Infecțioase, ghiduri pentru depistarea, îngrijirea și tratamentul persoanelor cu hepatite viraleÎn ultimii ani, scheme de tratament administrate exclusiv pe cale orală, numite antivirale cu acțiune directă, au fost aprobate în Canada, Statele Unite ale Americii și în alte țări dezvoltate, pentru tratamentul infecției cu virusul hepatitic C. În cele mai multe cazuri, aceste scheme de tratament sunt foarte eficiente, sunt bine tolerate și sunt folosite pentru o perioadă mai scurtă de timp față de orice altă terapia (o combinație de interferon și ribavirin). Ca rezultat, mai mulți oameni sunt tratați de infecția cronică cu virusul hepatitiv C.„Unele persoane infectate cu virusul hepatitic C (VHC) sunt, de asemenea, infectate cu alte virusuri, cum ar fi cel al hepatitei B și HIV. Atât VHC cât și VHB infectează ficatul și pot cauza daune serioase acestuia dacă nu se tratează. Uneori, când cei co-infectați cu virusurile hepatitice C și B sunt tratați cu antivirale cu acțiune directă, dar nu sunt tratați și pentru infecția cu virusul hepatitic B, acest virus se poate reactiva infectând mai multe celule hepatice care, ca răspuns produc mai multe copii ale virusului. Această creștere a infectării poate cauza daune majore ficatului”, explică specialiștii Baylor Marea Neagră.În septembrie 2016, comitetul reunit al Asociației Americane pentru Studierea Bolilor și al Societății Americane de Boli Infecțioase, a lansat ghidul pentru tratamentul VHC și pentru screening-ul VHB, susținând următoarele: „Toți pacienții infectați cu virusul hepatitic C care încep tratamentul antiviral cu acțiune directă trebuie testați pentru infecția cu virusul hepatitic B”. Medicul Raymond Chung a declarat că „cazurile de reactivare a infecției cu VHB în timpul sau după terapia ativirală cu acțiune directă pentru HCV au fost raportate la pacienții co-infectați cărora nu le fusese administrat terapie supresivă HVB” și a recomandat testarea pentru virusul hepatitic B pentru toți pacienții care încep tratamentul împotriva HCV.