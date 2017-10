Ce trebuie să ştie gravidele despre ecografia fetală

Ce trebuie să știe gravidele despre ecografia fetală

Ecografia oferă informații esențiale despre dezvoltarea fătului și evoluția unei sarcini, dar are limitările ei. Medicul obstetrician - ginecolog Mihaela Pețeanu a explicat, pentru cititorii „Cuget Liber”, când trebuie realizate ecografiile principale, ce evidențiază ele și de ce sunt situații când nu sunt depistate anomaliile.Ecografia (examinarea cu ultrasunete) este foarte importantă, motiv pentru care, a subliniat dr. Mihaela Pețeanu, medic specialist obstetrician - ginecolog, toate gravidele trebuie să o realizeze, dar numai cu recomandarea medicului curant în prealabil.„Furnizează informații esențiale despre făt, placentă, cordon ombilical, lichid amniotic, col uterin, uter, ovare etc. În plus, oferă mari avantaje, care o situează pe primul loc în topul investigațiilor de screening din sarcină: este neinvazivă, nu are efecte adverse demonstrate la examinările de rutină, nici pentru mamă, nici pentru făt, are o precizie diagnostică mare, se poate repeta de câte ori este nevoie, nu este dureroasă și oferă un bun raport calitate - preț”, a explicat specialistul.Ecografii obligatorii În mod normal, într-o sarcină fără risc ridicat, medicii recomandă patru ecografii principale: l la 6-9 săptămâni - pentru localizarea sarcinii, diagnosticul de evoluție, datarea sarcinii (cu o eroare de câteva zile în plus sau în minus), aprecierea datei probabile a nașterii;l la 11-13 săptămâni - pentru screening-ul de anomalii fetale (sindrom Down etc.) din trimestrul 1; dacă în cadrul acestei examinări se evidențiază anomalii fetale, sarcina poate fi întreruptă legal indiferent de gravitatea anomaliei;l la 20-24 săptămâni - pentru screening-ul de anomalii fetale din trimestrul 2, pentru aprecierea riscului de naștere prematură etc.; dacă sunt diagnosticate anomalii fetale incompatibile cu viața, sarcina poate fi legal întreruptă până la 24 de săptămâni; dacă anomaliile nu sunt incompatibile cu viața, după naștere pot fi corectate chirurgical, căci legea nu oferă posibilitatea întreruperii sarcinii; l la 30-32 săptămâni - pentru screening-ul de anomalii fetale din trimestrul 3 și pentru aprecierea stării de bine a fătului; în cazul detectării unor anomalii tardive se reevaluează situația (de exemplu se recomandă nașterea într-un centru terțiar cu posibilități avansate de îngrijire a nou-născutului cu probleme).„Pentru evaluarea riscului de anomalii fetale și de complicații materne și fetale, examinarea ecografică se completează cu teste biochi-mice și serologice din sângele matern - test dublu, test triplu, test integrat, screening preeclampsie, screening TORCH. Ulterior, în cazul vizualizării unor imagini sugestive, este necesară efectuarea unor teste suplimentare, precum amniocenteza și analiza citogenetică, pentru anomalii cromozomiale sau genetice, morfologia fetală, testele metabolice, analiza ADN-ului fetal liber din sângele mamei etc.”, a subliniat dr. Mihaela Pețeanu.Anomalia nu a apărut la ecografie. De ce?Sunt însă situații când anomaliile nu apar la ecografie. Referitor la aceste situații, dr. Pețeanu a explicat: „Deși ecografia reprezintă pentru obstetricianul de astăzi un ajutor de neînlocuit, pacientele trebuie să fie informate și să înțeleagă că orice examinare ecografică are limitele ei, care nu țin numai de pregătirea examinatorului. Cauzele pentru care imaginile ecografice obținute pot fi de calitate scăzută și, ca urmare, nu sunt interpretate corect, sunt legate de vârsta gestațională - respectiv de dezvoltarea fiecărui organ fetal în parte, în raport cu vârsta sarcinii -, de poziția fătului, de poziția placentei, de grosimea și structura straturilor abdominale materne, de performanțele ecografului, de timpul rezervat examinării. În general, ecografia screening pentru depistarea anomaliilor fetale în trimestrele I și II durează între 30 și 60 de minute. Este recunoscută internațional o eficiență a evaluării ecografice de 92-93%”.De asemenea, printre condițiile nefavorabile pentru realizarea unei ecografii se numără: poziția nefavorabilă a fătului, când se recomandă reevaluarea, vârsta sarcinii - „este important de știut că anumite anomalii apar și se vizualizează doar spre sfârșitul sarcinii sau chiar după naștere, deci pot fi omise la o examinare precoce: microcefalia, hernia diafragmatică, anumite afecțiuni cardiace, tumorile etc.”, a adăugat medicul. „Fătul trebuie privit ca un organism în dezvoltare, care uneori suferă din cauza modificărilor apărute în mediul în care se dezvoltă sau la care malformațiile sunt atât de fine, încât nu se evidențiază la ecografie decât mai târziu, spre sfârșitul trimestrului II sau chiar III. După cum am menționat mai sus, unele modificări se pot evidenția specific abia după naștere. Aceste fapte trebuie știute și înțelese, pentru că au implicații medico-legale im-portante”, a concluzionat dr. Mihaela Pețeanu.