Ce trebuie să facem pentru a evita îmbolnăvirea cu E-Coli

Castraveții contaminați cu E-Coli nu au ajuns, cel puțin pe hârtie, în România, însă, nu este exclus ca un lot de roșii contaminate să fie deja pe tarabele din piețele noastre. Tocmai de aceasta, Comisia Europeană avertizează populația privind riscul de toxiinfecție alimentară cu Escherichia Coli enterohemoragică și face unele recomandări privind bunele practici de igienă în bucătărie, precum și cele privind igiena personală. Pentru a ne feri de infecție, trebuie să ne spălăm temeinic pe mâini cu apă și săpun după folosirea toaletei, după atingerea animalelor sau dejecției animalelor, înainte și după prepararea mâncării, în special după atingerea de carne crudă, ouă în coajă, etc. De asemenea, trebuie să spălăm bine și sub jet de apă toate fructele și legumele. Este bine să respectăm și tratamentul corespunzător al cărnii și cărnii tocate înainte de consum, adică la cel puțin 70 de grade Celsius, timp de două minute, în interiorul cărnii. Este important și ca să depozităm separat carnea proaspătă de alte alimente, precum și să utilizăm tocătoare diferite de cele folosite pentru prepararea altor alimente, să fierbem laptele proaspăt, crud, înainte de consum și să evităm manipularea în condiții de igienă precară a alimentelor. În plus, persoanele care prezintă simptomatologie caracteristică bolilor cu transmitere infecțioasă trebuie să evite prepararea și servirea hranei.