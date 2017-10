Ce sunt radicalii liberi şi cum ne ajută să fim sănătoşi

Ce sunt radicalii liberi și cum ne ajută să fim sănătoși

Cu siguranță v-ați întrebat de multe ori de ce anumite tratamente, medicale, sau chiar și de înfrumusețare, nu au efecte identice la orice persoană. Motivul este simplu. Modul în care răspunde corpul nostru la astfel de terapii depinde de valoarea radicalilor liberi din organism.Medicii specialiști afirmă că radicalii liberi sunt molecule care și-au pierdut din electroni, devenind astfel molecule dezechilibrate care tind să își refacă echilibrul luând ionii celulelor sănătoase, dezechilibrându-le și pe acestea. „Radicalul liber este un atom dezechilibrat, pornit dintr-o moleculă care are deficit de oxigen. Persoanele cu radicali liberi crescuți în corp prezintă un risc ridicat de îmbolnăvire”, ne-a explicat dr. Ionica Ciortan, medic primar MG - pediatrie, doctor în științe medicale și directorul Centrului de Medicină Estetică și Funcțională „Hera Body Care” din Constanța.În general, persoanele cu un nivel ridicat de stres oxidativ generat de radicali liberi au probleme generate de alcool, boli cardiace, boli intestinale inflamatorii, dau semne de îmbătrânire precoce prezintă infecții virale și au o stare permanentă de oboseală.Ce influențează dezvoltarea radicalilor liberiPotrivit specialiștilor, radicalii liberi acționează atacând principalele substanțe din corp și slăbind membranele celulare, proteinele și acele enzime care controlează reacțiile metabolice și ADN-ul. Acest mecanism stă la baza procesului de îmbătrânire. Radicalii liberi induc stresul oxidativ al corpului și sunt influențați de diferiți factori. Pe lângă procesele metabolice în urma cărora rezultă cei mai mulți radicali liberi, alte cauze ar fi substanțele poluante din aer, fumatul, alcoolul, stresul, lipsa exercițiilor fizice, o alimentație bogată în calorii goale și produse alimentare procesate. Printre efectele acestor radicali liberi asupra organismului se numără îmbătrânirea celulară, bolile autoimune sau cancerul.O valoare ridicată a radicalilor liberi - risc crescut de cancerSistemul FORM de dozare a stresului oxidativ și de determinare a radicalilor liberi este un fotometru specializat care analizează nivelul stresului oxidativ în sânge. Acest serviciu este disponibil în Constanța la Centrul de Medicină Funcțională „Hera Body Care”, situat pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 2-4. Personalul calificat de acolo vă va ajuta să măsurați nivelul oxidativ, vă va programa o terapie antioxidantă și va controla atent efectele tratamentului.Dr. Ionica Ciortan ne-a explicat cum funcționează aparatul de dozare a radicalilor liberi. „Se înțeapă unul dintre degete, exact ca la măsurarea glicemiei, și se obține o valoare a radicalilor liberi”. Mai trebuie menționat, însă, faptul că deși noi nu putem trăi fără radicali liberi, valoarea normală a acestora nu trebuie să depășească 200. „Persoanele care au mai mult de 200 prezintă risc de îngrășare, obezitate și diabet, cei cu o valoare peste 300 au risc crescut de boală cardiovasculară iar ce este mai mare de 500 înseamnă îmbătrânire precoce și cancere”, am aflat de la dr. Ionica Ciortan.Când este timpul să măsurăm nivelul stresului oxidativDacă vă simțiți obosiți, lipsiți de vitalitate, aveți un regim de viață mai puțin sănătos și vreți să pierdeți din greutate sau să urmați anumite tratamente medicale sau cosmetice, dr. Ionica Ciortan vă recomandă să faceți mai întâi o evaluare a sănătății corpului. „Este foarte important ca de fiecare dată când începem o dietă de slăbire, un tratament cosmetic, când încercăm să fim mai odihniți, să tratăm celulita sau să vindecăm eventualele constipații, trebuie să ne facem o evaluare. Este vorba despre dozarea radicalilor liberi, metodă care ne poate arăta nivelul de intoxicație din corp”, a mai spus dr. Ciortan.Antioxidanții ne ajută să combatem radicalii liberiÎn momentul în care radicalii liberi sunt crescuți, trebuie să luăm măsuri asupra sănătății noastre, a adăugat dr. Ionica Ciortan. „După evaluarea stresului oxidativ, medicul de medicină funcțională va face un interviu de nutriție în urma căruia va recomanda un regim alimentar, va întreba pacientul cât doarme, dacă face mișcare, ce aport de toxice are, dacă fumează, bea cola sau consumă droguri. În funcție de aceste informații se face o aplicație de antioxidanți”, a menționat medicul. O terapie anti-îmbătrânire completă presupune administrarea de formule ce conțin antioxidanți care inhibă și neutralizează radicalii liberi. Cu toate acestea, dr. Ciortan ne-a atenționat că acești antioxidanți nu trebuie luați oricum și în orice cantitate. „Trebuie să aveți grijă să nu luați orice fel de suplimente nutritive pentru că este posibil ca organismul dumneavoastră să aibă deja în corp ceea ce luați ca supliment. Acest lucru poate cauza o supradozare a mineralelor sau a substanțelor conținute”, a precizat directorul medical al Centrului de Medicină Estetică și Funcțională din cadrul Clinicii Iowemed din Constanța.