Ce substanţe periculoase conţin ţigările

Ce substanțe periculoase conțin țigările

Aproximativ patru români mor în fiecare oră din cauza fumatului, iar bolile cauzate de tutun sunt tot mai răspândite la ora actuală. Cu toate acestea, mulți fumători nu țin cont de avertizările specialiștilor și continuă să își aprindă țigară după țigară.„De multe ori și imaginile, unele dezagreabile, de pe pachetele de țigări sunt ocolite de fumătorii care nu înțeleg mesajul și nu conștientizează riscurile la care se expun. Dar cifrele sunt sugestive - riscul anual de deces datorat fumatului a zece țigări pe zi este de 1 la 200 comparativ cu accidentele de circulație care au un risc de deces de 1 la 9.500", ne explică dr. Vera Eniko Pall, medic pneumolog la cabinetul Verasante din Constanța. Dr. Pall a afirmat că printre cele mai periculoase substanțe cancerigene conținute de țigări sunt benzopirenul, nitrosaminele, aldehidele, clorura de vinil, hidrocarburile aromatice, etilen-oxidul și chiar arseniu, poloniu, cadmiu sau crom.Mai mult, efectul cancerigen e cauzat nu numai produșilor rezultați din ardere, ci și iradierii la care e expus suplimentar fumătorul. „Poloniul și plumbul sunt componente radioactive care se găsesc în tutun. Fumatul unui pachet și jumătate de țigări în fiecare zi, timp de un an, cauzează o iradiere de 36 de milisieverți, iar la 100 de milisieverți există riscul dezvoltării cancerului. În comparație, o radiografie dentară expune pacientul la 0,02 milisieverți, iar o tomografie computerizată toracică, la 4-8 milisieverți”, a precizat medicul pneumolog.Asta înseamnă că într-un singur an, un fumător înrăit se expune voluntar unei cantități de radiații ce echivalează cu circa 300 de radiografii ale pieptului într-un singur an. Și cei care inhalează fumul de țigară pasiv sunt expuși la aceeași cantitate de substanțe radioactive precum fumătorii, avertizează medicul. Țigările „light” au ceva mai puțină nicotină dar celelalte riscuri se mențin. Cu toate acestea, fumătorii care schimbă țigările obișnuite cu cele „light” au tendința să inhaleze mai profund și uneori fumează mai multe țigări pentru a-și asigura necesarul de nicotină.