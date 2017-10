Ce spune ministrul sănătăţii despre situaţia medicamentelor oncologice

Ce spune ministrul sănătății despre situația medicamentelor oncologice

Referitor la problemele de discontinuitate temporară sau permanentă de punere pe piață a unor medicamente oncologice pentru copii și nu numai, Florian Bodog, ministrul Sănătății a făcut următoarea declarație:„Soluția la această criză a medicamentelor – ce trenează încă de anul trecut – este modificarea ordinului de nevoi speciale care stabilește prețul medicamentelor din România. Sunt interesat și urmăresc îndeaproape, împreună cu echipa din Ministerul Sănătății, evoluțiile și aprovizionarea cu medicamente oncologice pentru copii. Sunt interesat, cunosc situația copiilor și sunt complet dedicat și motivat pentru a aduce absolut toate medicamentele care lipsesc de pe piață, nu numai pentru problemele oncologice ale copiilor. Și vreau să vă spun ce am făcut până în momentul de față, că n-am stat să dorm în Ministerul Sănătății.Am cinci prețuri pentru cinci medicamente în avizare juridică – și acestea pot fi semnate în cursul zilei azi – și nouă prețuri la care nu pot umblu datorită faptului că în decembrie fostul ministru a modificat ordinul de nevoi speciale, iar stabilirea prețului se face prin raportare la cel mai mic preț din cele 12 țări de referință. Ori, știm foarte bine că dacă eu găsesc medicamente în una din cele 12 țări care nu plătește clawback, firma nu-l va aduce la prețul respectiv în România, eu nu voi putea să-i aprob un preț mai mare. Motiv pentru care, imediat cum am intrat în posesia acestei informații și m-am lovit de această problemă inclusiv în cazul Rivotril, am demarat procedura de schimbare a acestui ordin.Ultima întâlnire va fi luni dimineață cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru că dorim să avem un act absolut valabil și fără probleme, care să nu mai șchioapete, iar în cursul după amiezii de luni, nimeni nu pleacă din minister până nu dau drumul acestui ordin. Consider că este o procedură de urgență și consider că prin rectificarea acestui ordin vom putea să aprobăm prețurile pentru medicamentele de care copiii au neaparat nevoie.În ceea ce privește „Cosmegenul”, pentru că este unul din produsele care lipsesc, vreau să vă spun că este în stocul UNIFRAM-ului, l-am adus, dar prețul nu poate fi aprobat din cauza acestui ordin care a fost modificat în decembrie. Dar vă promit și le transmit părinților și copiilor că acest ordin va fi modificat luni și eu voi semna imediat ordinul de preț. Este pregătit, numai că nu am bază legală să îl semnez.În ceea ce privește „Dacarbazina”, acest produs se achiziționează prin licitație de către spitale. Am discutat cu președintele Comisiei de oncologie care m-a asigurat că există produsul pe stoc și că imediat ce se încheie procedura spitalele vor beneficia de el”.