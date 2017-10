Ce spun poftele alimentare despre sănătatea ta

Organismul nostru are diferite modalități prin care ne transmite semnale importante despre sănătate, chiar și atunci când poftim la o bucățică de ciocolată, o friptură suculentă sau la ceva picant. În cazul ciocolatei, de exemplu, specialiștii consideră că anumite substanțe chimice din acest produs dulce măresc producția de serotonină a creierului și ajută îmbunătățirea stării generale. În plus, ciocolata conține vitamine B și magneziu care controlează producția de energie a corpului. Cu toate acestea, atunci când ne e poftă de ciocolată, ar trebui să consumăm un tip de ciocolată care conține peste 70% cacao.Mai departe, când simțim nevoia să mâncăm paste, cartofi sau pâine înseamnă că nivelul zahărului din sânge este foarte mic. Hipoglicemia este o problemă medicală care favorizează apariția poftelor alimentare de carbohidrați. Iubitorii de alimente picante se confruntă cu hipertensiune și un ritm cardiac mărit, iar cei care au poftă de alimente sărate, precum cartofii prăjiți, ar putea suferi de oboseală suprarenală. Acest lucru înseamnă că organismul are nevoie de minerale care se găsesc în mod natural în sare. Pofta de sare mai este asociată și cu afecțiuni cronice precum diabetul, hipertensiunea sau anemia. Și nevoia constantă de apă poate fi un semn al diabetului. La pacienții care suferă de diabet, setea este un simptom al bolii care apare în primele săptămâni.