Ce simptome banale pot "ascunde" bolile grave

Anemia constituie o manifestare a unei afecțiuni ascunse, ea nu este o boală propriu-zisă. De aceea, afirmarea diagnosticului de anemie trebuie obligatoriu să ducă la decelarea cauzei anemiei. Simptomele datorate anemiei sunt în funcție de valorile hemoglobinei, de modul de instalare a anemiei, de vârsta pacientului și de rezervele cardio-vasculare (afecțiunile cardiace agravează simptomele anemiei).Anemia este definită prin scăderea concentrației hemoglobinei (Hb) sub valorile normale acceptate pentru un individ de o anumită vârstă sau sex. Hemoglobina reprezintă transportorul oxigenului din eritocite (globulele roșii).„Dacă anemia se instalează rapid (de exemplu, în cazul unei pierderi importante de sânge), manifestările clinice sunt importante (scăderea tensiunii arteriale și a debitului cardiac, cu anxietate, palpitații, tegumente reci, chiar pierderea stării de conștiență). Dacă anemia se instalează progresiv, simptomatologia este moderată (palpitații, oboseală, cefalee, amețeli)”, a explicat dr. Mihaela Weis, medic specialist medicină internă în cadrul Centrului Medical de Gastroenterologie, hepatologie și endoscopie digestivă Gastromond.Gravide, atenție sporită!Mecanismele de producere a anemiei sunt diverse: de la pierderea de sânge, scăderea duratei de viață a eritrocitelor (globulele roșii) - în unele defecte congenitale - forme de anemii ereditare, reducerea ratei de formare a eritrocitelor (anomalii în formarea hemoglobinei sau a eritroblaștilor - precursorii eritrocitelor, prin deficitul de fier, folați, vitamina B12, sau prin infiltrația măduvei hematogene în mieloame, limfoame, leucemii), și până la distrugerea eritrocitelor într-o splină mărită (în diverse boli precum ciroza hepatică sau unele boli hematologice - limfoame, leucemii), sau în situații fiziologice (anemia din cursul sarcinii).„Anemiile prin deficiență de fier (anemii feriprive) sunt frecvent întâlnite. Cantitatea totală de fier în organismul adult este în medie de 4 grame. Cauzele deficitului de fier sunt diverse: depozite de fier reduse de la naștere (prematuritate), alimentație inadecvată (dieta vegetariană, lipsită de alimente care conțin fier; o dietă zilnică obișnuită conține în medie 10-20 mg de fier), nevoi crescute de fier nesuplimentate (în sarcină, la copii în perioada de creștere), sindroame de malabsorbție (de ex. boală celiacă - fierul este absorbit în jumătatea superioară a intestinului subțire), hemoragii cronice (gastro-intestinale - hernii hiatale, varice esofagiene, ulcerații peptice, cancere gastrice, colite ulceroase, diverticuloză colonică, cancere de colon sau rect, hemoroizi, uterine - metroragii și urinare - hematurii persistente sau recidivante)”, a mai spus medicul.Investigațiile, baza diagnosticării corecteAlături de investigațiile de laborator (hemoleucograma, sideremia, frotiul de sânge periferic, capacitatea totală de legare a fierului, VSH-ul, fibrinogenul etc), într-o anemie feriprivă sunt obligatoriu de efectuat și investigații asupra tubului digestiv (endoscopia digestivă superioară - gastroscopia și inferioară - colonoscopia) pentru a identifica eventuale cauze de hemoragii cronice gastro-intestinale (de exemplu, cancerul de colon poate evolua asimptomatic până la apariția unei anemii feriprive).În acest sens, Centrul Medical de Gas-troenterologie, hepatologie și endoscopie digestivă Gastromond oferă pacienților posibilitatea de a efectua endoscopii și colonoscopii GRATUITE, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie.Programările se pot face telefonic, la numerele de telefon 0770/255914 și 0341/462767.