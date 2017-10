Ce şi câte calmante să luăm atunci când ne doare ceva

Ce și câte calmante să luăm atunci când ne doare ceva

O durere de măsea, o durere de cap, febră musculară, cu toții am trecut prin așa ceva măcar o dată în viață. Primul gând este să luăm un calmant. Dar de unde știm ce trebuie să luăm și ce nu ar trebui să ne lipsească din mini-farmacia de acasă?Dacă ne adresăm farmacistei și îi spunem ce ne doare, ne va reco-manda cel mai probabil calmantul potrivit, dar poate și cel mai scump. De aceea este bine să cunoaștem și noi ce ne-ar face bine la durere.Analgezicele sunt medicamen-tele administrate pentru calmarea durerilor. Pot fi achiziționate de la farmacie și sunt eliberate fără pre-scripție medicală. Totuși, chiar dacă sunt ușor de procurat, din cauza reacțiilor adverse multiple și frecvente, nu trebuie să faceți abuz.Cele mai utilizate analgezice sunt antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) și cele care conțin acetaminofen (cum ar fi paracetamolul). În categoria antiinflamatoarelor nesteroidiene se încadrează: aspirina, diclofenacul, ibuprofenul, piroxicamul etc. Trebuie să știți că medicamentele se administrează în funcție de tipul și locul durerii. Cu toate acestea, răspunsul fiecărei persoane la un calmant poate fi diferit; în cazul unora durerea poate fi ameliorată, iar în cazul altora aceasta va persista.Aspirina și diclofenacul reduc durerea și disconfortul cauzate de durerile de cap, durerile musculare, artrită, durerile menstruale, durerile de dinți, durerile de urechi, febra, răceala, gripa, sinuzita, infecțiile streptococice în gât și alte dureri de gât. Paracetamolul se administrează pentru dureri de cap, dureri comune și controlarea durerilor provocate de artrită. Ibuprofenul este eficient pentru crampe muscu-lare și dureri de tip inflamator.Atenție la supradoze!Dacă sunt administrate frecvent sau în cantități ridicate, calmantele pot cauza reacții adverse severe - reacții alergice, stări febrile, stări de greață, boli hematologice etc. Reacțiile adverse apar fie din cauza alergiei la una dintre sub-stanțele din compoziția medicamentului, fie din cauza interacțiunii calmantelor cu un tratament medicamentos administrat concomitent.Administrarea unei supradoze de paracetamol cauzează leziuni hepatice. Nu se recomandă administrarea de acetaminofen pacienților care suferă de boli hepatice sau de alcoolism; chiar și o doză normală poate cauza grave leziuni hepatice.Administrate pe termen lung, antiinflamatoarele pot provoca ulcer gastric, hemoragie gastrointestinală și boli renale.Efecte secundare graveAnalgezicele pot interacționa cu alte medicamente cauzând efecte secundare grave; de exemplu, administrarea simultană a aspirinei cu un anticoagulant poate cauza hemoragii interne severe.Acetaminofenul este o substanță întâlnită în compoziția mai multor medicamente eliberate fără prescripție medicală, cum ar fi cele pentru ameliorarea tusei sau febrei; din această cauză se recomandă citirea prospectului fiecărui medicament înainte de a fi administrat. De asemenea, nu se recomandă administrarea unei supradoze de paracetamol, deoarece medicamentul nu va acționa mai repede asupra durerii ci va cauza efectele adverse specifice unei supradoze.Nu administrați aspirină copiilor!Aspirina sau medicamentele care conțin aspirină nu sunt recomandate copiilor sub 19 ani, deoarece cresc riscul dezvoltării sindromului Reye.