Ce se întâmplă cu programele de sănătate, de la 1 ianuarie

Senatul a adoptat Ordonanta Guvernului privind prorogarea termenului de aplicare a transferului implementarii programelor nationale de sanatate in responsabilitatea CNAS la 1 ianuarie 2015, scrie Agerpres."Prin actul normativ se reglementeaza cadrul legal pentru prorogarea termenului de aplicare a transferului implementarii si finantarii programelor nationale de sanatate publica in responsabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de la 1.08.2014 la 1.01.2015, deoarece in prezent procesul descentralizarii serviciilor de sanatate nu a fost finalizat, fapt pentru care nu permite asigurarea resurselor umane la nivelul structurilor administrative din subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate necesare pentru preluarea implementarii, coordonarii, monitorizarii si evaluarii programelor nationale de sanatate publica", se arata in raportul Comisiei pentru sanatate publica.