Ce se întâmplă cu constănţenii muşcaţi de câini?

Spitalul de Infecțioase nu poate asigura vaccinarea antirabică

Ce se întâmplă cu constănțenii mușcați de câini?

Potrivit reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, la camera de gardă a unității sanitare s-au prezentat, în prima lună a acestui an, 120 de constănțeni mușcați de câini. Dintre aceștia, au primit tratamentul antirabic complet doar aceia care au avut nevoie de spitalizare.Specialiștii de la camera de gardă a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța spun că nu trece zi fără ca cel puțin 2-3 constănțeni să nu ajungă la spital cu plăgi provocate de mușcături. Majoritatea sunt per-soane mușcate de câinii maidanezi, fapt pentru care au nevoie de tratament antirabic. În ciuda acestui fapt, există criterii clare după care un pacient primește toată schema de vaccinare în mod gratuit. „Noi suntem spital, deci asigurăm prima doză de vaccin antirabic în mod gratuit, fiecărui pacient care se prezintă la camera de gardă. În schimb, neavând ambulatoriu de specialitate, nu putem să asigurăm și celelalte doze de vaccin gratuite decât pacienților spitalizați. Restul pacienților trebuie să își cumpere singuri celelalte doze de vaccin”, a declarat dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.Constănțenii care nu necesită spitalizare în cadrul instituției și sunt nevoiți să își cumpere vaccinul de la farmacie spun că prețul vaccinului este extrem de piperat și că nu în-țeleg de ce nu îl primesc de la spital. „Fiul meu a fost mușcat destul de rău de un câine maidanez în timp ce se plimba prin parc. Ne-am pre-zentat la spital și i s-a făcut prima doză de vaccin gratis, însă medicul ne-a trimis la farmacie pentru cele-lalte doze pe motiv că spitalul nu poate să asigure toate dozele. Am fost la trei farmacii și prețul unui singur vaccin se încadrează între 80 și 100 de lei. Ne este foarte greu să le cumpărăm pe toate, ținând cont că este nevoie de minimum cinci doze. Mă gândesc că sunt foarte mulți oameni care nu și-ar permite nici măcar o doză”, ne-a povestit o constănțeancă.Reprezentanții departamentului de statistică din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța susțin că numai în prima lună a acestui an, 120 de constănțeni s-au prezentat la camera de gardă a instituției cu plăgi provocate de mușcătura maidanezilor sau a animalelor din gospo-dărie, în cazul celor din mediul rural. „În luna ianuarie am avut 120 de prezentări, dintre care 106 în mediul urban și 14 în mediul rural. Statistica este îngrijorătoare, având în vedere faptul că aceștia sunt mușcați de maidanezi”, spun cadrele medicale. Medicii mai atrag atenția asupra faptului că mușcătura unui animal nevaccinat este foarte periculoasă și din acest motiv oamenii nu trebuie să neglijeze problema. „Indiferent că o persoană a fost mușcată de un maidanez sau de animalul de companie, trebuie să se prezinte la spital pentru a i se întocmi o fișă de monitorizare. Doar specialistul de la camera de gardă va stabili dacă pacientul are nevoie de internare și de tratament mai complex, sau dacă poate să revină la spital doar pentru vaccinarea antirabică la interval de câteva zile după ce a fost mușcat”, mai completează dr. Stela Halichidis.