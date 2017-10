Ce se întâmplă când medicul de familie lipseşte. Cine îi ţine locul?

Ce se întâmplă când medicul de familie lipsește. Cine îi ține locul?

Se poate întâmpla ca, la un moment dat, medicul de familie să lipsească zile de-a rândul de la cabinet, motivat. Aflați, în continuare, cine-i ține locul în astfel de situații.Înainte de a intra în detalii, ar trebui precizat cu exactitate la ce se referă perioadele de absență motivată a medicului de familie. După cum ne-a explicat medicul specialist medicină de familie, Anca Sima, potrivit Ordinului privind aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, perioadele de absență motivată se referă la: incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină și lehuzie, concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 2 ani, respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, vacanță pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic, studii medicale de specialitate și rezidențiat în specialitatea medicină de familie, perioada cât ocupă funcții de demnitate publică alese sau numite, perioada în care unul dintre soți îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizație internațională în străinătate.Document justificativ Dacă se află în una din situațiile de mai sus, cu excepția perioadei de vacanță, medicul de familie este obligat să depună la sediul Casei de Asigurări de Sănătate, un document prin care să justifice motivul absenței.Absența peste 30 de zile Astfel, pentru perioadele de absență mai mari de 30 de zile lucrătoare, medicul de familie trebuie să organizeze preluarea activității sale medicale de către un alt medic de familie. Dacă el este în imposibilitate de a organiza preluarea activității, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul direcțiilor de sănătate publică. În ambele situații, medicul înlocuitor trebuie să aibă licență de înlocuire temporară, iar preluarea activității se face pe bază de convenție de înlocuire.Se poate apela și la pensionari Pentru asigurarea condițiilor în vederea preluării activității unui medic de familie de către alt medic, consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziție medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligații contractuale, aflați în evidența acestora, cum este și cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în condițiile legii. În situația în care nu este disponibil un medic fără obligații contractuale confirmate de către consiliile cole-giilor teritoriale ale medicilor, se poate prelua activitatea și de către medicii aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor, reprezentând cel puțin jumătate din programul de activitate al medicului înlocuit.Absența sub 30 de zile Potrivit acelorași reglementări, dacă medicul de familie lipsește mai puțin de 30 de zile lucrătoare, înlocuirea lui se poate face și pe bază de reciprocitate între medici. În această situație, medicul înlocuitor își va prelungi programul de lucru cu cel puțin jumătate din programul de activitate al medicului înlocuit.Înlocuirea prin reciprocitate Pentru situațiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absență, la Casa de Asigurări de Sănătate, un exemplar al convenției de reciprocitate și va afișa la cabinetul medical numele și programul medicului înlocuitor, precum și adresa cabinetului unde își desfășoară activitatea. Înlocui-rea medicului absent pe bază de reciprocitate între 14 medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. Medic angajat la cabinet Dacă însă medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absență motivată, acesta poate fi înlocuit de aceștia, cu prelungirea corespunzătoare a pro-gramului de lucru al medicului angajat, care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual.