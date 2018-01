Ce se întâmplă când ești stresat? Stresul creează irascibilitate, anxietate, depresie

Ştire online publicată Marţi, 09 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Stresul este ceea ce simți atunci când să faci față la mai mult decât ești obișnuit, cunoști etc. Corpul tău reacționează pe măsură, ca și cum ai fi în alertă sau în pericol: inima bate mai tare, respirația se accelerează, primești energie în plus, întreg corpul tău se mobilizează să facă față „pericolului” și sarcinilor în exces.O anumită cantitate de stres este normală, necesară sau chiar folositoare atunci când avem termene limită de realizare a unor sarcini sau este necesară o reacție rapidă, promptă. Însă dacă stresul este prea intens sau durează prea mult, are efecte negative, ca de exemplu dureri de cap, de stomac, de spate sau scăderea sistemului imunitar, tulburări de somn. De asemenea, o perioadă prelungită de stres creează irascibilitate, anxietate, depresie, tulburări de concentrare sau de gândire și afectează sever eficiența.Să fii capabil să îți controlezi și gestionezi cantitatea de stres și implicit efectele sale negative este un proces, un demers care presupune să acorzi atenție mai multor factori din viața ta. Dintre aceștia amintim: modalitatea de percepție și gândire- avem tendința deseori să percepem orice sarcină primită în plus ca pe un lucru perturbator sau amenințător. De asemenea, doar ideea de activitate poate produce o tendință către anticiparea eșecului și totodată reacția organismului în a gestiona un eșec care practic nu s-a întâmplat, dar poate surveni în orice moment. Apoi, gândirea negativă blochează potențialul și scade eficiența, mărind stresul.Comunicarea - o comunicare blocată, inhibată, stimulează stresul și amplifică gândirea negativă, implicit blocarea resurselor compensatorii sau a strategiilor adecvate de gestionare și rezolvare.Multitasking-ul nu este productiv! Deși ți s-a întâmplat de multe ori să faci mai multe lucruri în același timp trăind cu senzația că doar așa le poți termina la timp, în realitate multitaskingul consumă de trei ori mai mult timp și mai multă energie decât ar fi necesar în mod real, dacă le-ai face pe rând, iar eficiența scade proporțional cu efortul depus.Organizează-te! Organizarea presupune prioritizare. Este necesar să știi ce este important pentru tine, ce urgențe ai și de cât timp ai nevoie pentru ele. Fă-ți „curat” în minte, în suflet, în dulap, în relații și în viață, elimină ce este toxic sau neimportant și centrează-te pe ce ai nevoie și ce îți aduce satisfacție.Spune NU!Tendința de a mulțumi pe toată lumea este iluzorie și generatoare de stres, anxietate, stări depresive și scăderea performanței. Învață să fii mulțumit de tine și ajută atunci când poți și îți dorești, pentru ca ajutorul tău să fie benefic și pentru tine și pentru ceilalți.Pentru ca să poți să îți îndeplinești sarcinile ai nevoie să dormi suficient și să mănânci adecvat nevoilor tale. Dacă nu ții cont de nevoile tale de somn și hrană energia vitală scade și corpul nu te mai poate susține în obținerea scopurilor tale.Apoi, este foarte important pentru sănătatea ta fizică, psihică și eficientizare, să existe activități plăcute și de relaxare, care să presupună, în funcție de personalitatea ta mișcare, plimbare, dans sau poate citit, vizionarea unor filme. Delectează-te ascultând muzică, sunetul ploii sau al valurilor mării, fă-ți un masaj, saună, aromaterapie sau degustă vinuri, alimente noi, orice îți stimulează simțurile într-un mod diferit decât doar a fi performant.Socializarea este poate cea mai importantă metodă de gestionare a stresului, cu efectele cel mai ușor vizibile și rapide. Comunicarea relaxată, împărtășirea de emoții și activități comune, râsul și buna dispoziție regenerează celulele nervoase și schimbă perspectivele apăsătoare și stresante în perspective pozitive, stimulatoare energetic.Zâmbește, iubește, sărută, îmbrățișează, pentru că este foarte cunoscut efectul pe care îl are iubirea în viața oricărui om. Fie că este vorba despre relațiile de familie, de relația cu copiii sau relația de cuplu, iubirea generează eliberarea de endorfine, hormonii responsabili pentru plăcere. O relație de iubire presupune entuziasm, pozitivism, împărtășire și susținere, alungă stările emoționale negative și conferă sentimente de valorizare, apartenență și siguranță.Credința că plăcerea se obține doar cu suferință este o idee disfuncțională generatoare de stres, frustrare și furie. Poți alege să îți îndeplinești sarcinile într-un mod plăcut, pentru că îți dorești să faci asta sau poți alege să consideri că ești constrâns, pentru că altfel nu ai merita plăcerea și satisfacția de la final.Eu îți propun să te provoci să îndeplinești cei zece pași în managementul stresului și să te convingi singur că stresul poate fi eliminat. Dacă nu reușești așa cum ți-ai propus și simți că ai nevoie de ajutor, apelează la un specialist pentru a afla care este sursa blocajului și cum să o depășești.